2018年才解散　川普政府擬重新開設「大流行疾病辦公室」

▲川普政府據傳正在擬定重新開設「大流行疾病辦公室」。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普於2018年解散國家安全會議（NSC，下稱國安會）轄下的「全球健康、安全與生物防衛局」，如今卻有消息指出，其政府官員2日舉行會議，計畫在國務院內重新設立類似的「大流行疾病辦公室」，以利應對未來可能面對的疫情。

綜合CNN、《國會山報》報導，華府官員2日召開跨部門會議，討論開設一個隸屬於國務院的「大流行疾病辦公室」，致力應對未來各種疫情。會議重點關注在敲定細節，並起草一份提案，提交給總統川普批准。

前總統歐巴馬執政晚期在國安會成立「全球健康、安全與生物防衛局」，但川普政府2018年以精簡國安會架構、重新配置職員為由，解散該機構。此舉在美國遭遇新冠肺炎疫情之際，再度面臨批評。

▲川普政府2018年解散國安會疫情應對機構，如今美國遭遇新冠肺炎疫情，當年的決策再度面臨批評。（圖／達志影像／美聯社）



歐巴馬時期的前國土安全顧問莫納科（Lisa Monaco）表示，官員們當初決定把此機構設立在國安會，就是為了有效接收各政府單位的政策意見，因為在疫情大流行之際「總統必須快速做出決定，整個政府也必須協調政策」。

莫納科批評，川普政府的決定是「再度重演的既視感（Deja vu）」，如果「大流行疾病辦公室」設立在國務院，可能與其他政府單位隔絕，「一方面你承認確實需要一個具體、明確的地方，持續關注疫情應對。這是好事。另一方面，我們真正看到的是重蹈覆轍的風險」。

此外，也有一些人質疑，該辦公室耗費大量資金與資源，可能影響美國國際開發總署（USAID）的成功計畫，最終傷害全球公衛。

戰略與國際研究中心（CSIS）公衛專家莫里森（Steve Morrison）認為，將新辦公室設立在國務院「理論上是一件好事」，因為國務院在疫情應對中具有重要功能。但是他也強調，關鍵協調角色仍應由白宮來扮演。

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