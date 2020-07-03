台灣工人「生吃活蝙蝠」讚甘甜！ 莊人祥：很可能染病建議不要

▲有工人竟對著鏡頭生吃小蝙蝠配啤酒，畫面曝光網友罵翻。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃凱翊／綜合報導

今（3日）臉書社團「爆料公社」出現一段工人吃蝙蝠的影片，影片中清晰可見剛出生沒多久的小蝙蝠，被一名工人捏在手裡，一口一口吃下肚，讓許多網友感到噁心不舒服，直呼該名網友「是否忘記現在還在防疫？」，針對此影片，指揮中心也作出回應了！

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，生吃蝙蝠應該沒有觸法，但很可能會因此染上疾病，不過因為這隻蝙蝠是台灣蝙蝠，所以應該沒有帶有新冠病毒的疑慮，但仍強烈呼籲民眾，不要有生吃蝙蝠的行為。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

畫面中有一名身穿青綠色上衣、戴著草帽的工人，在烈日下疑似捕捉到一隻，看起來才剛出生沒多久的小蝙蝠，先是手捏著以客語表示：「有看到嗎？蝙蝠 」，對鏡頭證明「牠還活著」；身旁有人開始笑著鼓吹「現抓現吃、甘甜美麗。」

接著這名手捏著小蝙蝠的男子，竟然一口一口開始生吃小蝙蝠，慢慢吞下肚，接著再張開嘴巴對鏡頭展示他已把蝙蝠吃下肚，並說道：「等一下、配個啤酒吼」，然後喝一口啤酒潤潤喉，最後用台語大讚生吃蝙蝠：「甘甜美麗。」

影片曝光後，網友們紛紛感到噁心，並留言認為生吃蝙蝠者是「野蠻人」，痛罵「忘記現在還在防疫了嗎？」、「「是沒得吃嗎？肖ㄟ」、「真的下系下井，可恥」。

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