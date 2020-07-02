　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

振興三倍券預定已完成216萬件　紙本佔64％、數位35％

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼振興三倍券截至2日上午11時，已完成216萬件預定。（圖／行政院提供）

▲振興三倍券截至2日上午11時，已完成216萬件預定。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

振興三倍券預購作業上路，首日就吸引大量人潮，根據行政院統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件；比例上，紙本預定佔64.29%，數位佔比約35.71%。

根據行政院統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件。在比例上，紙本預定佔64.29%，網頁預定有18萬8262件，佔13.51%、KIOSK有120萬5407，佔86.49％。

至於數位綁定方面，占比約35.71%，信用卡有54萬7106件，佔70.67%、電子票證有5萬5765件，佔7.20%、行動支付有17萬1330件，佔22.13％。

行政院發言人丁怡銘表示，昨天晚上9點，已經有192萬人買到，其中有4成以數位方式領券，而紙本部分有限制七天之內預定，超商事務機在領的時候已經很方便，「我們樂觀其成，到超商可以降低郵局壓力，有做到三倍券好領的部分。」

其他人也看了這些...

實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定
尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券　超商機台秒當機
影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」
影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看　20秒輕鬆搞定
國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新增1境外移入　男墨西哥工作返國染疫
LIVE／新增1境外移入個案「台灣確診數達448例」　指揮中
首例！新冠肺炎患者「勃起4hrs」冰敷也沒救　針頭抽出滿滿血
錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息..狂嘆真的差
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨這樣都OK？蔡壁如嘆年輕人跟風流行

陳菊週五拜會立法院　「藍白」拒見、時代力量公開會談

6日綁定數位三倍券抽Gogoro　經濟部再找銀行業者談「加碼」

遭諷戰鬥力薄弱...林為洲：面對鎖喉功你能撐多久？

港區國安法實施　鄭文燦：歡迎港人來台居住，建立友善制度

對岸酸台灣、索馬利蘭「半斤、八兩想建交」　外交部：酸葡萄

來學射箭吧！台北孔廟夏令營即起開放報名

駐菲律賓代表處辦公大樓有確診案例　外交部：全數居家上班、暫停領務服務

不只黃捷要注意…這個連署點一次罷免四個議員　第一階段份數已達標！

外交部：台灣捐贈15萬片口罩、300公噸白米給索馬利蘭

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

民進黨這樣都OK？蔡壁如嘆年輕人跟風流行

陳菊週五拜會立法院　「藍白」拒見、時代力量公開會談

6日綁定數位三倍券抽Gogoro　經濟部再找銀行業者談「加碼」

遭諷戰鬥力薄弱...林為洲：面對鎖喉功你能撐多久？

港區國安法實施　鄭文燦：歡迎港人來台居住，建立友善制度

對岸酸台灣、索馬利蘭「半斤、八兩想建交」　外交部：酸葡萄

來學射箭吧！台北孔廟夏令營即起開放報名

駐菲律賓代表處辦公大樓有確診案例　外交部：全數居家上班、暫停領務服務

不只黃捷要注意…這個連署點一次罷免四個議員　第一階段份數已達標！

外交部：台灣捐贈15萬片口罩、300公噸白米給索馬利蘭

買500送100！農委會推網購農產　1.5萬項漁農畜盼創10億業績

史無前例超長寬鬆政策！　滙豐銀：美元大幅修正的風險有限

民進黨這樣都OK？蔡壁如嘆年輕人跟風流行

醉男持棍闖民宅「暴打鄰居老狗」　牠滿臉鮮血頭破洞...飼主心痛提告

新增境外移入病例　50歲男性墨西哥工作返國染疫

遭母親拋棄20年　購物專家郁菁淚喊「我已經不恨妳了」

妳這邊肉肉的！幫爸賣蔬果…慘遭佛寺志工摸遍全身　擺攤妹出招反擊

全台灣最好獎項！雲林振興觀光旅遊　不只抽汽車還送「農場契作」

本土劇「拿牛排刀氣切」超離譜！　重症名醫傻眼「5點轟爆」：根本黑白切

入境疫檢無共識！美1300名外交人員無法返中　路透曝：擔心北京取得DNA

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

陳其邁支持度過半　名嘴給李眉蓁建議

179萬完成申購三倍券！6成選紙本

國民黨：領三倍券排隊耗時　網： 不要領啊

王浩宇是「潔西卡」？急po證據否認

王定宇：國民黨練拳可找館長當黨主席

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

世界上沒人承認索馬利蘭？　吳釗燮拋2個理由回擊

柯文哲大巨蛋記者會突喊卡

索馬利蘭「零」邦交國　國民黨說話了

李眉蓁輸40％　陳以信爆「奇襲」策略

更多熱門

相關新聞

薛承泰／你今天「三倍倦」了嗎？

薛承泰／你今天「三倍倦」了嗎？

我沒寫錯，不是「三倍券」而是「三倍倦」! 「三倍券」的名稱，行政院版應該是指，民眾用一千元換取三千元券，後者價值為前者三倍。可是有人打臉行政院多此一舉，因行政院其實只發兩千元，怎可說是三倍。如果要求民眾拿一百元來換這三千元券，那是「一百換三千」，就可稱為「三十倍券」，不是更好嗎？

1200萬份紙本三倍券不夠發？行政院：考量加印

1200萬份紙本三倍券不夠發？行政院：考量加印

三倍券申購突破216萬人次！數位優惠奏效「網友要求再加碼！」

三倍券申購突破216萬人次！數位優惠奏效「網友要求再加碼！」

報復性消費救經濟！「三倍券」掀優惠加碼戰

報復性消費救經濟！「三倍券」掀優惠加碼戰

三倍券限制雖多　民眾心態「不用白不用」

三倍券限制雖多　民眾心態「不用白不用」

關鍵字：

三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面