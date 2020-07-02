振興三倍券預定已完成216萬件　紙本佔64％、數位35％

▲振興三倍券截至2日上午11時，已完成216萬件預定。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

振興三倍券預購作業上路，首日就吸引大量人潮，根據行政院統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件；比例上，紙本預定佔64.29%，數位佔比約35.71%。

根據行政院統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件。在比例上，紙本預定佔64.29%，網頁預定有18萬8262件，佔13.51%、KIOSK有120萬5407，佔86.49％。

至於數位綁定方面，占比約35.71%，信用卡有54萬7106件，佔70.67%、電子票證有5萬5765件，佔7.20%、行動支付有17萬1330件，佔22.13％。

行政院發言人丁怡銘表示，昨天晚上9點，已經有192萬人買到，其中有4成以數位方式領券，而紙本部分有限制七天之內預定，超商事務機在領的時候已經很方便，「我們樂觀其成，到超商可以降低郵局壓力，有做到三倍券好領的部分。」

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