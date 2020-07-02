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1200萬份紙本三倍券不夠發？　行政院：觀察後再考量加印

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▲▼行政院院會後記者會，丁怡銘發言人主持，國發會游建華副主委、經濟部林全能次長出席。（圖／行政院提供）

▲行政院院會後記者會，由發言人丁怡銘主持。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

振興三倍券預購作業上路，首日就吸引大量人潮，截至1日晚間10時，綁定人數達179萬，依照推算，中央印製的1200萬份可能不夠領。對此，行政院發言人丁怡銘2日表示，還有一週可以數位綁定，要再觀察一下，再考量紙本券要不要加印。

振興三倍券預購上路，廣大民眾響應，1日上路就塞爆官網，相關系統不通，超商陷入當機，不過幾分鐘之後，各種狀況陸續排除。截至開放預購首日晚上10時，統計有179萬人申請，其中有6成左右，約114萬人選擇紙本預定。

媒體質疑，首日紙本預定占比達6成，而數位綁定僅不到4成，這與政府預估紙本、數位佔比各半的理想有差距，甚至推估，可能會導致中央印製1200萬份紙本券不夠使用。

對此，丁怡銘2日於政院院會後記者會上表示，昨天晚上9點，已經有192萬人買到，其中有4成以數位方式領券，而紙本部分有限制7天之內預定，超商事務機在領的時候已經很方便，「我們樂觀其成，到超商可以降低郵局壓力，有做到三倍券好領的部分。」他強調，還有一週的時間，可以數位綁定，接下來還要觀察一下，再考量紙本券要不要加印。

根據行政院統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件；比例上，紙本預定佔64.29%，網頁預定有18萬8262件、KIOSK有120萬5407件。至於數位綁定方面，占比約35.71%，信用卡有54萬7106件、電子票證有5萬5765件、行動支付有17萬1330件。

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