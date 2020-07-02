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雲端最前線／最遙遠的差距？陳其邁支持度甩藍白逾四成

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新聞節目中心／綜合報導

針對高雄市長補選，台灣指標執行的最新民調顯示，有54.6%市民會支持陳其邁，14.4%支持李眉蓁，4.0%支持吳益政；交叉分析顯示，曾投出罷韓同意票的民眾則有87.6%會支持陳其邁。面對呈現藍綠白「三角督」競逐態勢，國民黨為了殺出血路，表示將打一場不一樣的選戰，會展現新世代力量，試圖挽回落後情勢。《雲端最前線》2日邀請高雄市議員黃紹庭、桃園市議員王浩宇、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼陳其邁參訪撐港畫展。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲陳其邁參訪撐港畫展。（圖／記者蔣婕妤攝）

7月最熱話題，「振興三倍券」各縣市加碼大戰已開打，隨著三倍券的預購跟綁定於7月1日正式展開，全台各縣市陸續配合推出加碼優惠，像是加碼千元回饋、消費滿千送千元抵用券、200元券換400元夜市券、消費可抽大獎等。經濟部更鼓勵國人持振興三倍券消費並同步參考各縣市優惠，著手規劃國內小旅行，7月15日以後，帶著你的三倍券，到各地玩起來、花起來。

「港版國安法」6月30日深夜生效，引起國際各界撻伐。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日表示，法案通過後，眾多民眾發起抗議而被逮捕，他感到難過。此外，他還警告美國公民，新國安法的第38條規定範圍可能也涵蓋美國人，這是對所有國家的侮辱。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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