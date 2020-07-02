別鑽漏洞！三倍券買雙鐵車票「不找零」　不可退票只能換票

▲民眾可以三倍券購買台鐵車票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院振興三倍券於本月1日開始預購，將於15日起正式上路。交通部台鐵局、高鐵公司的車票均可使用三倍券購買，不過為了避免有心人士鑽漏洞兌換現金，台鐵初步規劃以三倍券購買的車票不可退、只可免費換一次；高鐵則以「不兌現、不退錢、不找零」為原則。

振興三倍券預購作業上路，首日就吸引大量人潮，根據行政院統計，截至2日上午11時，已完成共計216萬7879件。在比例上，紙本預定佔64.29%，網頁預定有18萬8262件，佔13.51%、KIOSK有120萬5407，佔86.49％。

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在數位綁定方面，占比約35.71%，信用卡有54萬7106件，佔70.67%、電子票證有5萬5765件，佔7.20%、行動支付有17萬1330件，佔22.13％。

▲台鐵初步規劃，三倍券購入的車票不可退票只可換票。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局、高鐵公司均表示，三倍券可用於購買車票，不過為了避免有心人士鑽漏洞，台鐵局表示，以三倍券購入的車票不可退票，只可免手續費換票一次；若以電子票證或信用卡等數位三倍券方式購票，則可退票，費用則會直接退回電子票證或信用卡中。台鐵局表示，相關規劃目前尚未核定。

高鐵公司表示，目前正依三倍券使用規範，將以「不兌現、不退錢、不找零」三大原則，制定相關使用規範。