想看要趁早！AV女優米婭卡莉法影片 或將被統統刪除！

▲▼前「世界首席AV女優」：米婭卡莉法。（圖／翻攝自推特@Mia Khalifa)

國際中心／綜合報導

曾因為在全球最大成人網站Pornhub上連續獲得年度點擊第一、獲封為「世界首席AV女優」的米婭卡莉法(Mia Khalifa)，儘管已於6年前退休。但是她演出的影片在Pornhub等成人影片網站裡依然強強滾，她也是這些網站裡被搜尋次數最多的表演者之一。

你還沒看過她的演出嗎？如果想看，最好快一點，因為很可能在不久的將來，這些影片會統統被刪除！

2014年，時年21歲的米婭在短短3個月內以極微薄的報酬、總共拍攝了11支成人電影，她不久前坦承，這些影片會一直纏繞著她到她撒手人寰為止。

尤其是當中一支她被迫披上穆斯林頭巾演出的影片，更惹來ISIS對黎巴嫰裔的她發出死亡威脅，讓她心生恐懼。不久前，她在「抖音」上也透露，人們持續點擊觀看這些影片，會影響她的心理健康。

米婭的苦，讓她的粉絲大為疼惜。於是，他們發起了一項線上請願活動，成立一個名為「為米婭爭取正義」(Justice for Mia Khalifa)的線上簽名網站，要求Pornhub及Bang Bros等成人影片網站歸還她的域名，統統刪除她所演出的6支A片，並且停止對它們的宣傳。

這項請願活動獲得熱烈迴響，短短3天即獲得139.2萬個簽名。迄今更超過150萬個。如今。就看，Pornhub這些成人網站是否會良心發現，還米婭卡莉法一個「清白」了。