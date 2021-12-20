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Pornhub公佈2021觀看統計　這個數據「亞洲人」稱霸

▲Pornhub。（圖／達志影像）

▲全世界最大的影音色情網站Pornhub。（圖／達志影像）

記者范姜士航／綜合報導

全世界最大的影音色情網站Pornhub，在14日公布了2021年的總回顧，包含各式各樣的統計，包含各國流量佔比、最受人關注演員、訪客性別比，也有年齡分布，甚至連何時觀看人數比較多都有被整理出來。數據中中最令人意外的，算是在網站停留時間最長的國家，不是大家認知的美國、日本，而是位居亞洲東南亞的國家「菲律賓」。

由成人網站Pornhub所發表的《Pornhub INSIGHTS》，每年的年度回顧，今年已經邁入第八個年頭了，而今年的統計也更加的豐富，連遊戲腳色也納入了統計範圍，包含十大遊戲、遊戲角色都納入了榜單，而最今年最受歡迎的演員是達成三連霸的Lana Rhoades，而Hentai則是爬上搜尋類別的第一位。

▲Pornhub公佈各項數據的統計圖。（圖／取自pornhub官網）

▲Pornhub公佈最多人上線的時間落在深夜11點。（圖／取自pornhub官網）

在流量排名的前三名毫不意外是美、英、日三國，但英國跟日本在整體流量上，與美國有著不小的差距，而在排名中前20國家就佔有Pornhub近8成的流量，算是非常的可觀。另外大家都在什麼時間上色情網站，Pornhub也給出了很精確的統計圖表，在一天之中清晨5點造訪的人數最少，而深夜11點才是造訪人數最多的時段，但下午4點的這個時間，也是有一小段的觀看高峰，也是挺令人注意的。

另一項統計平均訪問時長的結果，就比較讓人出乎意料之外了，2021年Pornhub 的平均訪問時長減少了近半分鐘，也表示大家自我滿足的效率變高，從10分多鐘減少到了9分55秒，而佔據這項數據榜首的國家，是台灣南邊的國家「菲律賓」，雖然今年時間比過往減少了47秒，但總時長11分31秒仍比排名第二的日本多出了將近1分半鐘的時間，十分的令人吃驚。

▲Pornhub公佈各項數據的統計圖。（圖／取自pornhub官網）

▲Pornhub公佈在網站中最持久的國家是菲律賓。（圖／取自pornhub官網）

最後，Pornhub的年度回顧，還有公布各式各樣的統計數據供大家參考，他們主要的客群依然以北美、英國等歐美各國為主，亞洲地區紳士淑女的數據還不一定會被大幅地納入統計，但目前這些數據已經看出目前世界的趨勢及外國人目前的喜好就是了。

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