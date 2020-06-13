　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醉翁之意　網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿......

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼網紅女模瑪蒂達․坦托總是能夠別出心裁，讓網友看辣照看得歡喜、更看得理直氣壯！(圖／Instagram@mathildtantot/Instagram）

▲▼網紅女模瑪蒂達․坦托總是能夠別出心裁，讓網友看辣照看得歡喜、更看得理直氣壯！(圖／Instagram@mathildtantot）

國際中心／綜合報導

網紅、網美卯起來秀火辣照，大家司空見慣。但網紅女模瑪蒂達․坦托(Mathilde Tantot)在這方面總是能夠別出心裁，讓網友看得歡喜、更看得理直氣壯！

日前，她又在Instagram上PO出一張坐在駕駛座上的照片，說是要宣導行車安全的重要性 。照片中的她，讓安全帶斜壓在左乳遮住重點，一隻纖纖玉手輕壓在右乳的上方，同時一臉撫媚的對著鏡頭微笑。

照片的圖說上寫著：「看到這張照片，就照著做吧。不要忘記繫好你的安全帶。」這張照片的爆點是：當時她是全身一絲不掛的。所以，你在看她提醒你和示範繫安全帶的同時，也看到了她的裸體。一切是發生得如此之自然。

自從周四(11日)她把照片PO出以來，迄今已獲得超過83.5個讚，上千條留言。一名網友留言說：「這是標誌性的照片。」另一名想像力很豐富的網友則說：「想想看，如果剛好有人從車子旁邊經過…….。」

這位法國及伊朗混血的美眉Instagram上擁有690萬粉絲。她是時尚品牌Fashion Nova的模特兒，她還跟雙胞胎妹妹寶琳(Pauline)擁有自己的泳裝品牌。

▲▼網紅女模瑪蒂達․坦托總是能夠別出心裁，讓網友看辣照看得歡喜、更看得理直氣壯！(圖／Instagram@mathildtantot/Instagram）

ET快訊
果園工作一半！「嘉義壯男」突遭蜂螫　30分內送醫不治身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重口味！俄清純農家女虐殺2男　一人先「姦」後殺

恐怖慎入！烏克蘭女子全裸逛大街　手裡還拿著一顆人頭！

澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚

世紀懸案大突破！英國女童失蹤13年　德國戀童犯涉謀殺

大咪咪有愛　黛米蘿絲療癒封鎖下躁動的心

迎接「保持社交距離」解封　費城伴侶辦「多人運動趴」

秀下限？「瞄準南半球」比基尼將席捲全球

真的是GG！女模慶祝粉絲突破600萬　狂甩30GG奶！　

疫情是騙局？行為藝術家穿「口罩比基尼」抗議封鎖令

越南嫰模穿「口罩比基尼」　此罩非彼罩　網友怒批浪費

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

不是冷氣待機最耗電！　中、美專家揭：第1耗電是「它」

醉翁之意　網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿......

義大利發生50多起「新冠肺炎訴訟案」　總理孔蒂遭檢察官約談

快訊／烏克蘭第一夫人「確診新冠肺炎」　臉書發文：危機比想像的更近

快訊／檢測呈現陽性！烏克蘭總統妻子確診感染新冠肺炎

民宅爆炸3死不單純！「殺女友前科男」刀砍國中兒　放火擁妻墜6樓亡

【黃寶慧】慧眼看天下／同黨大咖紛倒戈　川普11月下台？！　華為專利費反封殺　中企華爾街除牌潮！？

確診數破200萬　時代雜誌：美防疫效率差中國百倍

婆媳不合…6歲兒吵回奶奶家　醋母「拿刀捅爆小身軀」血腥畫面震撼整家人！

大阪地標「河豚燈籠」百年老店熄燈！網嘆：來不及再去一次

不是冷氣待機最耗電！　中、美專家揭：第1耗電是「它」

高雄男耍壞遷怒「是誰叫我回來道歉？」　射瞎好友遭判6年半賠261萬

「上次送龍袍，你4天才還」王世堅一句神回　柯文哲當場笑了

百元入手日本潮牌！GU聯手SOPH.搶推14款男裝　外出服到內褲都有

女兒泡澡「癲癇溺斃」　媽媽崩潰到頭七仍自責：原諒我好不好？

22年狂生9個！台中媽19歲開始生　決定結紮了

「蔥油餅控」快收藏！　台北市這3間讓你吃到停不下來

韓國瑜拿鄭南榕、許崑源相比！　林昶佐怒轟夠了：請停止鬼扯

防疫補償1.4萬「撥款2次」要求繳回　大陸返台男飆罵：新北市吃乾飯的！

12星座身體先天優勢公開！　天蠍「生殖系統」超勇健…牡羊思緒清楚「頭好壯壯」

國際熱門新聞

100辣妹24hrs伺候「瘋狂激戰」小處男回味爽到淚崩

網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

男拒捕咬手臂「吃自己肉」..32分鐘離奇亡

65歲嬤收養24歲男　同住1年變夫妻

義大利50多起新冠訴訟案　總理遭檢察官調查

大媽爆飲紅酒摧毀婚禮　舞池中「直接拉出整攤屎」

女被比特犬咬死　凶手也被車撞死

即／烏克蘭第一夫人「確診新冠肺炎」

新冠病毒二次爆發「幾乎一點就燃」歐美國恐毀

大阪地標「河豚燈籠」餐廳宣布倒閉

快訊／烏克蘭總統妻子確診感染新冠肺炎！

女跳河尋短　20名相撲力士神救援

吃到飽優惠券無法使用　老闆遭判1446年

更多熱門

關鍵字：

Mathilde Tantot

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

嘉義壯男遭蜂螫　30分送醫仍不治

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

丁噹唱太好竟拿超低分　爆氣槓評審：趕快把我淘汰

米砂多人通鋪激戰男伴：同學們面前啪啪！曝「做完現場反應」

快訊／高雄女遭老鼠咬...確診「漢他病毒出血熱」

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面