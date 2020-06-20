無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

▲▼火辣母女檔：香濤․亨弗萊斯(右）和18歲的女兒伊莎貝。（圖／翻攝自IG@Chantell Humphreys)

國際中心／綜合報導

46歲的英國辣媽香濤․亨弗萊斯(Chantell Humphreys)和18歲的女兒伊莎貝(Isabelle)日前去逛肯特郡布羅德斯泰鎮(Broadstairs)的一家阿斯達(Asda)連鎖超市。但店內工作人員卻上前要求他們離開，原因是她們的衣著不適合這家「家庭超市」。母女倆惱怒之餘指控店方性別歧視，並揚言抵制這家商店。

香濤告訴《太陽報》說，她們上周日(14日)排隊進入那家超市，當她們走過一名女職員的身邊時，對方卻突然轉過身來，告訴她們必須離開。香濤說：「她說店內不允許我們這樣穿，主要是因為我們上衣的領口太低。」

香濤認為這名女職員的要求太荒謬。她繼續說：「我的女兒是一名看護，工作時間很長，所以沒什麼時間出來逛。」 接著，店長出來告訴她母女說，因為他們的衣著實在「太不合適」，所以必須離開。

香濤說，當時超市裡每個人都在看著她們，讓他們感到該店對她們「嚴重的性別歧視和羞辱」。她指控超市有雙重標準，她們的衣服並沒有什麼不妥，一個男人不會因為露出同樣的部位而被趕出去。

這位憤怒的辣媽補充說：「當天氣溫像烤火。我們根本不可能披著圍巾和穿上大外套！」阿斯達一名發言人說：「我們知道，由於天氣變暖，一些客人可能會去海邊散步。但我們會要求他們顧慮到其他顧客的觀感，在購物時穿上適當的衣服。」在此之前，也有另一名女子在另一家超市因為「露太多」而被要求「穿好，穿滿」。」

愛爾蘭參議員魯恩(Lynn Ruane)說，她在愛爾蘭塔拉鎮(Tallaght)一家利多(Lidl)連鎖超市裡購物時，只因為穿著上衣和紗籠(Sarong，馬來人穿在下身的圍裙)，而被保全拉到一旁問話。她在推特上抨擊這家平價超市說：「男人穿著吊嘎到處趴趴走，想露多少就露多少， 也不見他們多說一句。」

利多超市後來作出回應說，該名保全的做法並非店方SOP的做法，他們正在調查此事。