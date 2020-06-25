「最辣氣象女郎」Hold不住　手中浴巾掉了，結果傻眼！

▲▼索兒一時Hold不住，手上的浴巾掉了！ （圖／翻攝自IG@SolPerez)

國際中心／綜合報導

被稱為「阿根廷最辣氣象女郎」的索兒․裴瑞斯(Sol Perez)，自從2018年離開播報氣象的工作崗位後，變身成為一名社群媒體的網紅，目前擁有530萬「鐵粉」。

日前她PO出一段影片挑逗粉絲。影片裡的她似乎全身赤裸，僅拿著一條浴巾遮住大到幾乎擋不住的胸部，而且恣意的在鏡頭前大力搖晃兩顆「木蘭飛彈」，極盡誘惑之能事。

正當金髮碧眼的索兒用對嘴的方式演唱背景音樂中歌詞的同時，她雙手Hol住的毛巾卻突然掉下來了，赫然出現在大家眼前的並非她的裸體，而是她身上的圓點印花的小可愛和熱褲！原來，她是逗著你玩的啦！接下來，索兒扭動著古銅色的健美嬌軀，抓住一瓶Secco可樂對著鏡頭說：「歐買尬」(Oh my God)！

這支影片迅速獲得超過130萬次點擊觀看，成千上萬的粉絲對影片的結尾感到大出意外。一名網友說：「我完全沒想到你最後會拿出一瓶Secco可樂來，哈哈！」另一名滿腦子困惑的網友留言說：「 我愛你，但Secco可樂跟這支影片有啥關係？」第3名網友說：「才不會被你騙了呢(才怪)！」

疫情封鎖期間，這位26歲的阿根廷美眉一直向粉絲更新報告她的生活近況。稍早時，她透過影片秀出了她在戶外淋浴時被曬傷了的翹臀、同時跟大家分享如何維持翹臀的秘密。 影片請看這裡