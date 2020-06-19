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「波神」潘蜜拉安德森被爆　跟前男友一夜床戰12回！

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▲2019年，潘蜜拉安德森跟拉還在熱戀時的留影 。(圖／達志影像／美聯社）

潘蜜拉安德森跟拉米還在熱戀時的留影 。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

多年以前，曾有一位名嘴自爆：當時的新男友一個晚上跟她做了7次，羡煞了許多人，也讓「一夜七次郎」這個詞從此不朽。

江山代有能人出，如今又傳出有一對「慾女奇男」一個晚上做了12次。男主角是2018年世足賽冠軍法國隊陣中一員的阿迪爾․拉米(Adil Rami)，女主角是以美劇《護灘使者》(或譯《海灘遊俠》，Baywatch)等作品知名的「西洋波神」潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)。這宗秘辛，是拉米效力俄羅斯索契(Sochi)隊時的隊友科科林(Aleksandr Kokorin)爆出來的。

34歲的拉米曾跟潘蜜拉交往兩年，但在2019年兩人就分手了。據說2018年時女的還曾拒絕男方的求婚。儘管如此，這段關係對於拉米來說並非那麼糟糕，科科林爆料說，這對情侶畢竟有過一段水乳交融的美好關係。

科科林是在YouTube上跟烏克蘭球星阿利耶夫(Oleksandr Aliyev)聊天時爆出這段內幕。他說：「拉米告訴我們很多關於潘蜜拉的有趣事情。當然，每個人都會對他們的床事很感興趣。拉米說潘蜜拉是他這輩子迄今碰過最棒的女人，他倆曾經一個晚上做愛12次，而且不只一晚。」

拉米去年跟潘蜜拉分手時，雙方鬧得很不愉快。後者稱拉米是「怪物」，並堅稱他倆的關係是一個「大謊言」。 這位52歲的艷星在一則很長的Instagram貼文裡說：「我人生裡的最近兩年活在一個大謊言裡。我被騙了，他欺騙我說，我們之間有著深厚的感情。但在最近幾天以來，我很沮喪地發現，他過著雙重生活。」

「他曾經嘲笑其他已經成家的足球員，說他們都把小三安排住在妻子住所的同一條街上。他笑這些人是怪物，但他的情形更糟，他對所有人都撒謊。一個人如何能同時控制兩個女人的心靈？我確定她還有別的女人。他才是真正的怪物！」

拉米跟潘蜜拉的戀情曝光後，前者曾一度從馬賽隊的訓練場上「開小差」談戀愛去了。後來他形容這位擁有美、加雙重國籍的艷星是「自戀狂」及「變態的女人」。

這位法國前國腳之前因為薪水問題談不攏，於今年5月時離開索契隊，目前還沒有找到新東家。

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