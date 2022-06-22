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尪偶遇AV女優太興奮！她氣炸釣出本尊「買包道歉」　爽賺1棟房首付

@lyamariella Not okay #honeymoondiaries #fyp #honeymoon #husbandthings #trouble #notokay #truestory #miakhalifa #honeymoontrip #justgreat ♬ C'est si bon - Aoi Teshima

記者葉睿涵／編譯

女網友瑪麗耶拉（Lya Mariella）和丈夫一起到巴黎度蜜月時，遇到了美國前AV女優卡莉法（Mia Khalifa）。丈夫的異常興奮完全激怒了瑪麗耶拉，於是她將這件事po到TikTok撻伐丈夫。不料，卡莉法在看到影片後，立刻衝到妻子身邊，要丈夫為妻子買個價格相當於一棟房子首付的鉑金包道歉，才讓妻子終於消氣。

▲▼瑪麗耶拉的丈夫在遇到AV女優後異常興奮，激怒了瑪麗耶拉，於是女優讓丈夫買包道歉，才讓妻子終於消氣。（圖／翻攝自TikTok）

▲瑪麗耶拉的丈夫在遇到卡莉法後異常興奮，激怒了瑪麗耶拉，於是卡莉法讓丈夫買包道歉，才讓妻子終於消氣。（圖／翻攝自TikTok）

據Ladbible報導，瑪麗耶拉最近在TikTok上傳影片指出，她與丈夫在巴黎度蜜月時，在一家餐廳遇到了卡莉法，之後丈夫就變得「異常興奮」，還不斷給他的所有男性朋友傳訊息，炫耀他見到了卡莉法本尊。想當然爾，丈夫的行徑完全破壞了瑪麗耶拉度蜜月的心情，讓她非常不高興。

@lyamariella Reply to @miakhalifa just over here trying to make you proud #birkin #fyp #birkinbag #hermes #hermesbirkin #miakhalifa #paris #hermesparis #girlthings ♬ Birkin Bag (feat. Luciano, reezy & KALIM) - DJ JEEZY

沒想到，卡莉法居然在TikTok看到了瑪麗耶拉的影片，還她在下方留言，「女孩，我男友也一直在玩手機，不如我們把他們都拋下，明天一起去購物」，讓瑪麗耶拉高興地回覆，「我現在就在對街的愛馬仕，歡迎妳隨時加入」。卡莉法在寫下「很好，他欠妳一個鉑金包」後，就立刻與瑪麗耶拉會合。

@miakhalifa Literal, actual, unbelievably true story go to @lyamariella ♬ original sound - Kaylyn

數小時後，瑪麗耶拉和卡莉法一同出現在丈夫拍攝的影片中，表示丈夫真的為瑪麗耶拉買了一個鉑金包，哄妻子高興並向她道歉，而卡莉法則在旁邊見證了這一切。報導指出，雖然這整部影片看起來一片和樂，但丈夫買下的鉑金包，價格幾乎相當於一棟房子的首付，可見偶遇AV女優的代價還是非常高的。

@lyamariella Couldn’t have done it without ya babe@miakhalifa #birkin #fyp #birkinbag #hermes #paris #honeymoondiaries #miakhalifa #godmother #parisshopping  original sound lyamariella

 

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