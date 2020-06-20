　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲俄羅斯女護理師娜蒂亞․朱可娃變身辣模。 （圖／翻攝自ZASPORT官網)

女護理師娜蒂亞為新冠肺炎病人進行護理工作時，透明防護衣下僅穿著內衣，照片在網路被瘋傳。(圖／翻攝自IG@newstularu)

國際中心／綜合報導

俄羅斯女護理師娜蒂亞․朱可娃(Nadezhda Zhukova)在透明防護衣下僅穿著內衣(一說是比基尼)工作的新聞曝光後，讓 她一夕爆紅。娜蒂亞事後表示，她之所以選擇如此穿著，是因為經常穿著全套防護服工作實在太熱，讓她很不舒服。

她的上級一度要懲處她。當時就有網友半開玩笑說，乾脆改行當模特兒算了。後來，由於輿論一面倒的支持她，院方撤消了她的紀律處分。不過 ，她還是真的當了模特兒！

俄羅斯一家運動服裝品牌ZASPORT已跟她簽下一紙模特兒合約，而娜蒂亞穿著ZASPORT運動的照片最近亦已曝光。 據了解，這個服裝品牌是俄羅斯「聯邦安全局」(FSB)一名高官女兒創立的。如今，她不但保住護理師工作，還成為兼差辣模。

娜蒂亞表示，已立志要成為一名醫生。 對於上個月在圖拉市(Tula)醫院發生的 「透明防護衣事件」，娜蒂亞在最近一次的詳細訪談中承認，「談到這件事時仍然讓她很尷尬」。

▲俄羅斯女護理師娜蒂亞․朱可娃變身辣模。 （圖／翻攝自ZASPORT官網)

娜蒂亞變身代言運動服的辣模。 （圖／翻攝自ZASPORT官網)

她在ZASPORT官網上刊出的訪談中說：「我知道這張照片是在哪一天拍攝的，但它是如何在網路上被瘋傳，對我來說仍然是個謎。我記得當我下班回家後，朋友就已經跟我分享了照片和故事的鏈接。」

據了解，這張照片是病房中一名男病患拍下的。娜蒂亞說：「當然，我認出照片裡的人是我，於是立即關閉了社群帳戶。我還沒準備好受到這種關注。」

照片在全世界被瘋傳是一件很可怕的事。但她很感激醫院裡的同事對她的支持，而正是因為她獲得大眾的支持，讓最初的紀律處分終於被撤銷。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的前保鏢、現任圖拉州州長杜爾敏(Alexey Dyumin)也很支持她，公開為她說話，讓娜蒂亞感到非常窩心。

現年31歲、ZASPORT品牌的創辦人薩朵琳娜(Anastasia Zadorina)形容娜蒂亞是「冠狀病毒疫情時代的重要象徵」之一。她說：「這是一個年輕，美麗，非常勇敢的女孩，為對Covid-19的鬥爭作出了巨大的貢獻。」

好熱，好辣！透明防護衣內只穿內衣　俄女護士春光盡洩

穿透明防護衣俄女護士紅了！懲處被推翻　正面美照曝光

▲「熱辣辣」女護士娜迪亞，識廬山真面目曝光。(圖／翻攝自vV.K.com)

「熱辣辣」女護士娜蒂亞廬山真面目曝光。(圖／翻攝自vV.K.com)

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
香港夫妻台東自殺亡！留字「很抱歉在台灣輕生」　民宿老闆崩潰了
21歲補充兵「退伍前夕」睡夢中暴斃　軍方出面回應了！
醫院下班被擄走！新北男「性侵24歲女凌虐」...5人圍觀錄影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄人力挺「透明防護衣女護士」　大批女性學她這樣穿！

辣護士防護衣內僅穿內衣　新聞鬧大俄國會副主席說話了

無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

「波神」潘蜜拉安德森被爆　跟前男友一夜床戰12回！

紐西蘭性教育影片放大絕　「AV男女優」親自上門調教！

醉翁之意　網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿......

重口味！俄清純農家女虐殺2男　一人先「姦」後殺

恐怖慎入！烏克蘭女子全裸逛大街　手裡還拿著一顆人頭！

澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚

世紀懸案大突破！英國女童失蹤13年　德國戀童犯涉謀殺

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

川普上網路節目演溫馨父子秀　劍指拜登：他是中國的夢想

割乳當紙鎮！「戀鞋癖殺人魔」5歲啟動性慾開關...殺4女瘋狂姦屍

她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

北韓炸不乾淨！金與正要求「完全消失」　衛星照曝兩韓聯辦根本沒倒

想出國先強制噴9萬！柬埔寨超硬規定旅客一入境付押金　葬禮費都包了

國安法威脅香港地位！歐洲議會「硬起來」施壓陸籍官員...下周視訊李克強

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口…血跡沿灑客廳！

印軍望風而逃死200多人？印度議員因「散播謠言」被捕

毒梟「矮子古茲曼」之子脫逃　墨西哥國總統：人我放的...為了200人性命

中職／網羅戴順還不夠　統一獅繼續找洋投

傻眼！周杰倫師弟MV沒露臉　3週點擊「反速飆200萬」

陳時中拋擴大健保規模！健保費漲不漲「11月健保會討論」

國中妹左耳癢到爆！耳道竟爬滿「雪白斑紋」　醫嚇傻：天天戴耳機

被長官帶出場？中市府「俏秘書」秀美腿…IG內容曝：超荒謬的一天

11國境外生20日起解禁返台　教育部：6/20至7/5名單須提報

珍奶都是油！台灣最夯「爆肥小吃Top5」曝　營養師教一招爽吃…熱量秒減

「一柱擎天姐」領表了！確定籌錢選高雄市長　霸氣政見曝光

中職／猿象第二戰洲際6118人　本季新高紀錄！

不斷更新／兄弟滿壘出現雙殺打　7局樂天11比1領先

國際熱門新聞

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

中印衝突解放軍「正副指揮官亡」

中印衝突悲劇！女嬰出生17天爸陣亡　23歲嫩媽潰堤

WHO：新冠疫情進入新的危險階段

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

羊腿上切一刀　下秒洞洞狂流「淺綠色液體」噁爆

解放軍成敢死隊　逼印度士兵跳河還分屍

日首波鬆綁名單沒台灣　日媒曝原因：秋後放寬

衣著太暴露 火辣母女被轟出超市

美婦「千里尋根」失望慘哭！爸：沒妳這女兒

金與正權力逐步養胖　30個月急劇成黑臉

更多熱門

相關新聞

眾俄女透明防護衣下穿比基尼拍照

眾俄女透明防護衣下穿比基尼拍照

「今日俄羅斯」(RT)網站報導，俄羅斯女護理師朱可娃(Nadezhda Zhukova)在透明防護衣下僅著內衣(一說是比基尼)的新聞曝光後，獲得俄羅斯女性同胞的廣泛力挺。她們不約而同的在透明防護衣下穿著比基尼自拍，並上傳照片，以表達對朱可娃工作辛苦的理解和支持。

關鍵字：

透明防護衣女護士朱可娃Nadezhda Zhukova

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

李千那0偽裝現身兒子畢典！

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面