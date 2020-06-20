熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

▲女護理師娜蒂亞為新冠肺炎病人進行護理工作時，透明防護衣下僅穿著內衣，照片在網路被瘋傳。(圖／翻攝自IG@newstularu)

國際中心／綜合報導

俄羅斯女護理師娜蒂亞․朱可娃(Nadezhda Zhukova)在透明防護衣下僅穿著內衣(一說是比基尼)工作的新聞曝光後，讓 她一夕爆紅。娜蒂亞事後表示，她之所以選擇如此穿著，是因為經常穿著全套防護服工作實在太熱，讓她很不舒服。

她的上級一度要懲處她。當時就有網友半開玩笑說，乾脆改行當模特兒算了。後來，由於輿論一面倒的支持她，院方撤消了她的紀律處分。不過 ，她還是真的當了模特兒！

俄羅斯一家運動服裝品牌ZASPORT已跟她簽下一紙模特兒合約，而娜蒂亞穿著ZASPORT運動的照片最近亦已曝光。 據了解，這個服裝品牌是俄羅斯「聯邦安全局」(FSB)一名高官女兒創立的。如今，她不但保住護理師工作，還成為兼差辣模。

娜蒂亞表示，已立志要成為一名醫生。 對於上個月在圖拉市(Tula)醫院發生的 「透明防護衣事件」，娜蒂亞在最近一次的詳細訪談中承認，「談到這件事時仍然讓她很尷尬」。

▲娜蒂亞變身代言運動服的辣模。 （圖／翻攝自ZASPORT官網)

她在ZASPORT官網上刊出的訪談中說：「我知道這張照片是在哪一天拍攝的，但它是如何在網路上被瘋傳，對我來說仍然是個謎。我記得當我下班回家後，朋友就已經跟我分享了照片和故事的鏈接。」

據了解，這張照片是病房中一名男病患拍下的。娜蒂亞說：「當然，我認出照片裡的人是我，於是立即關閉了社群帳戶。我還沒準備好受到這種關注。」

照片在全世界被瘋傳是一件很可怕的事。但她很感激醫院裡的同事對她的支持，而正是因為她獲得大眾的支持，讓最初的紀律處分終於被撤銷。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的前保鏢、現任圖拉州州長杜爾敏(Alexey Dyumin)也很支持她，公開為她說話，讓娜蒂亞感到非常窩心。

現年31歲、ZASPORT品牌的創辦人薩朵琳娜(Anastasia Zadorina)形容娜蒂亞是「冠狀病毒疫情時代的重要象徵」之一。她說：「這是一個年輕，美麗，非常勇敢的女孩，為對Covid-19的鬥爭作出了巨大的貢獻。」

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