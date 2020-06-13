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紐西蘭性教育影片放大絕　「AV男女優」親自上門調教！

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▲德瑞克(左)與阿蘇告訴桑德拉說：「我們上門拜訪，是因為你的兒子上網看我們啪啪啪！」 (圖／翻攝自Keep It Real Online）

德瑞克(左)與阿蘇告訴桑德拉說：「我們上門拜訪，是因為你的兒子上網看我們啪啪啪！」 (圖／翻攝自Keep It Real Online）

國際中心／綜合報導

紐西蘭政府日前推出一支新拍的性教育宣導影片，宣揚「你情我願」才能發生性行為的重要性。上周首播後，獲得不少好評。

影片顯示， 一戶人家的門鈴聲響起。一個孩子的媽前去開門時，赫然看見一對男女全身赤條條的站在她的面前。 兩人自稱是AV男優和女優，名字是德瑞克(Derek) 和阿蘇(Sue)。

他們告訴還穿著睡衣、一臉困惑的媽媽桑德拉(Sandra)說：「我們上門拜訪，是因為你的兒子沒多久前上網看我們啪啪啪。你曉得，我們的影片是拍給成年人看的，而你的兒子只是個孩子。他先後透過iPad、PlayStation、手機和電視觀看我們的演出。」

阿蘇又說：「你的兒子可能不知道這男女闗係是如何發展出來的。」她回頭跟對德瑞克說：「我們甚至沒有問對方是否同意，直接就上了，不是嗎？」

接著，桑德拉叫兒子下來，告訴他大家要開誠布公的把這檔事說個清楚。她說：「好吧，馬蒂，看來是時候該跟你說清楚、你在網路上所看的東西跟現實的分別了。」

這支影片迄今在紐西蘭政府放在YouTube的官方頻道Keep It Real Online上已獲得30萬次點擊。該頻道旨在向兒童和他們的父母宣導健康的兩性關係、你情我願性愛關係的重要性、解說為何色情品兒圼不宜、以及嚴打網路上的兒童性誘拐等。

一名網友看完後稱讚說：「哇，這是一支很棒的宣導片。」另一名網友說：「我愛紐西蘭，他們不會拐彎抹角的來解說這檔事。」 但也有網友認為該國政府應該想辦法去禁止兒童接觸色情品，另外有人則認為這根本是不可能的事。

紐西蘭政府自從修改法律後，一直積極推行性教育，原因是該國多數的勒斃罪行，都是年輕人犯下的，一些專家認為這可能與暴力色情品有關。據stuff.co.nz網站報導，儘管20至34歲的男性僅佔該國人口的20％，卻在犯罪者當中佔比高達55％！該國去年把勒死跟其他暴力罪行分開定罪後，才意識到上述的可怕統計數字。

奧塔哥大學(Otago University)的貝芮絲(Melanie Beres)博士說，研究顯示，在一些有性侵潛在傾向的男性身上，暴力色情內容跟性侵之間的確存在著強烈關係。

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