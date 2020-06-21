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星二代曬比基尼辣照 邪惡角度+渾圓兩球 辣昏網友！

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▲「星二代」蕾貝卡․洛比以身材玲瓏有致、敢秀知名。(圖／翻攝自IG@(Rebecca Lobie)

▲▼「星二代」蕾貝卡․洛比以身材玲瓏有致、敢秀知名。(圖／翻攝自IG@(Rebecca Lobie)

國際中心／綜合報導

已故的動物實景秀名人「鱷魚獵人」史蒂夫․厄文(Hunter Steve)有一名外甥女叫蕾貝卡․洛比(Rebecca Lobie)。近年成為Instagram的網紅，擁有大批粉絲。

這位「星二代」以身材玲瓏有致、敢秀知名，最近她又以一襲綠色的、比OK繃大不了多少的超迷你比基尼吸引了大眾的目光。辣妹自拍比基尼辣照多如天上星星，沒啥稀奇。但蕾貝卡所拍的就是跟別人不一樣。

一，是角度問題。她幾乎都是使用帶著邪惡的、側身的45度俯角拍攝。由於比基比夠小、咪咪夠大， 於是呈現出來的效果就是讓你看到像馬里亞納海溝一樣神秘、深不可測的深溝，讓人有強烈的想一探究竟的欲望。

▲「星二代」蕾貝卡․洛比以身材玲瓏有致、敢秀知名。(圖／翻攝自IG@(Rebecca Lobie)

二，是她的咪咪問題。照理說，自從偉大的牛頓發現無處不在、也難以無視它存在的地心引力之後，比基尼辣妹拍照時擺不同的Pose，咪咪的形狀就會產生不同的變化。

但蕾貝卡的咪咪硬是不一樣。無論她擺出怎麼樣的Pose，兩顆咪咪看上去總是那麼的渾圓、立體、美、好挺。 看是好看了，但不免讓人懷疑當中是否有假。不過，外國人一向對假奶很寬容(只要大，就是王道)，她在Instagram上更有高達11.7萬的粉絲力挺。愛本來就可以包容一切的。如此說來，真真假假，似乎就變得沒那麼重要了。

▲「星二代」蕾貝卡․洛比以身材玲瓏有致、敢秀知名。(圖／翻攝自IG@(Rebecca Lobie)

▲「星二代」蕾貝卡․洛比以身材玲瓏有致、敢秀知名。(圖／翻攝自IG@(Rebecca Lobie)

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