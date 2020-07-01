快訊／東京新增67例　創解禁後新高！日鬆口：不排除重新宣布緊急宣言

▲東京1日新增67例確診 。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《日本放送協會》報導，日本東京都1日新增67例確診，創下自5月25日全面解除緊急狀態後的新高。另一方面，東京都已經連續6日單日新增確診超過50例。目前東京都的累計確診數為6292人。

東京都1日的新增確診數再度飆破60例，一口氣來到67例，是解除緊急狀態後的最高峰。面對持續飆高的確診數，菅義偉1日上午在記者會中一改先前態度表示，如果未來確診病例急速增加，不排除再度宣布進入緊急狀態。

日本宣布全面解除緊急狀態已經超過一個月，然而東京都的每日新增確診人數卻遲遲沒有緩和，甚至有再度飆高的趨勢，而這幾日的全國每日新增確診數更是在100人上下移動。

菅義偉日前曾強調，雖然東京的確診數看起來比往常多，但那是相關單位不論有無症狀，全面加強檢查確診病患親密接觸者的結果，因此暫時不可慮重新宣布緊急狀態，如今面對持續飆高的確診數，也不得不重新思考宣布緊急狀態的可能性。

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