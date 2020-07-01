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快訊／連續六天+0！新冠肺炎維持447例「只剩2人住院」

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記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日召開每週例行記者會，會中公布國內連續六日無新增確定病例，截至目前累計447例確診，其中個案中7人死亡，438人解除隔離，僅剩2人住院隔離中。

▲▼0701中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心表示，截至目前累計76,883例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含75,925例排除)，其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離、2人住院隔離中。

▲▼447,+0,零確診,新冠肺炎,無病例（圖／陳昱璇製）

▲今日無新增確診者，全台確診者剩2人住院。（圖／陳昱璇製）

指揮中心指出，全球累計10,436,375例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國2,676,296例、巴西1,402,041例、俄羅斯647,849例、印度566,840例及英國312,654例為多；病例中510,822例死亡，以美國129,077例、巴西59,594例、英國43,730例、義大利34,767例及法國29,843例為多。

▲▼447,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊,07/01( 圖／曾梓倩製）

▲全台確診者案例數維持在447例。（圖／曾梓倩製）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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