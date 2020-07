▲ 邁阿密戴德郡居民遵守社交距離政策。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

新冠肺炎(COVID-19)在全球造成1059萬人確診,奪走其中51.4萬人性命。全球疫情最嚴重的美國1日通報4萬7263起新的確診個案,刷新疫情爆發以來單日增幅最高紀錄,死亡個案增加747例。此前的最高紀錄則為上月26日的4萬5498例。

BREAKING: U.S. reports 47,236 new cases of coronavirus, the biggest one-day increase so far, and 747 new deaths https://t.co/Qs4encun9f pic.twitter.com/cxoVDuEGkJ