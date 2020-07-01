「陳時中部長快回辦公室！」　葉金川點出新冠防疫下半場4大隱憂

▲衛生署前署長葉金川。（圖／資料照／記者魏有德攝）

記者嚴云岑／綜合報導

新冠肺炎全球確診人數破千萬，台灣卻守住上半場，維持447確診。前衛生署長葉金川表示，台灣對病毒控管，整體來說可圈可點，但半年來也看到4大隱憂與問題，像是核酸檢驗量能偏低、醫療量能不足。他也對衛福部長陳時中喊話，請他不要在全台趴趴走，「快回台北辦公室，進行下半場的備戰吧！」

葉金川今（1）日低調表示不願受訪，但同意使用臉書內容。他在臉書寫道，台灣之所以能控管新冠肺炎，在於法律組織與人力中央地方架構完成、邊防和精準疫調能力，還有徹底的全民宣傳教育與超配合的民眾。另外，口罩國家隊與健保資訊大數據世界一流，也幫台灣守下第一道防線。

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不過，在疫情延燒半年後，他也看到一些隱憂。首先為核酸檢驗量能偏低，一天最多只能檢驗4000件，不僅速度慢，自動化與混篩（bulk screening)，都遠遠落後於美國、德國，未來若要執行廣篩、入境普篩與自費篩檢、社區流行調查，將成為瓶頸。

第二點為防疫旅館、集中隔離場所嚴重不足。葉金川寫道，累積本土感染個案幾乎都是家族成員，但隔離地卻以居家為主，讓他不僅擔憂，「隔離場地不足，如何開放外國商務或旅遊客呢？」此外，醫療量能不足，疫苗研發恐落後美、英、中一年，也成為下半場防疫站的一大隱憂。

「中場休息太久了。」葉金川寫道，指揮官其實沒必要到處促銷國旅美食觀光，「7月1日下半場開始了，陳時中部長，請快點回台北辦公室，進行下半場備戰。」目前最重要的，就是把檢驗和疫苗進度盤整，並定出進度，舉全國力量去完成，因為有檢驗能量，才會有鬆綁出入境管制的可能；有國產疫苗，才有可能結束這一場沒完沒了的惡夢。