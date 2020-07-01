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「繳費忘領口罩未來可補領」　指揮中心：加手續費原門市領取

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▲屈臣氏備貨150萬片口罩 示意圖。（圖／記者張毓容攝）

▲屈臣氏備貨150萬片口罩 示意圖。（圖／記者張毓容攝）

記者嚴云岑／台北報導

超過12萬人預約繳費後未領口罩，累積超過4百萬元款項將繳入國庫當中，指揮中心指揮官陳時中今（1）日表示，站在親民與便民角度，讓未領取者可以補領，未來將朝原上網預定取貨之超商門市補領口罩之方向規劃，但會加收手續費。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，口罩實名制今年3月12日上線時，顧及疫情嚴峻及人力、物力調配困境，於eMask上線的服務條款上已明確表明逾期未領口罩喪失領取資格。

考量現階段疫情稍為穩定，顧及民眾當初基於多重不確定因素，致未依約定領取口罩，經檢討相關規定後，指揮中心決定，在以防疫優先之前提下，將朝讓這些民眾可再至原上網預定取貨之超商門市補領口罩之方向規劃。

指揮中心指出，由於該一政策調整，除需增修eMask 口罩預購系統、健保APP程式及四大超商網路系統等事宜外，也涉及重新設定至超商補領口罩之流程；同時亦需核算民眾補領口罩所必需負擔之相關作業處理費用。

因此指揮中心將於下週邀集各超商通路及關貿公司，共同商討執行細節及費用計算等相關機制。未來相關程序如順利時，預計可併口罩實名制2.0/3.0第13期之預購期程，讓這些民眾可補領口罩。

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