「史上最綠最酬庸監委名單」　江啟臣譏：權力的魔戒令人迷失

▲國民黨主席江啟臣1日主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨1日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，民進黨在野時將廢除監察院作為重大政策目標，但是權力的魔戒令人迷失方向，酬庸的位子更是多多益善，這次蔡英文總統提名的監委，是史上最綠、最酬庸的監委名單。

江啟臣說，中華民國憲法賦予監察院的監察權，是國家施政監理的重要權力單位。擔任院長、監察委員的人選，不但應該要熟悉國家運作，超脫黨派，更應該有崇高的道德標準，為國家施政豎立標竿，提高國家治理品質。

江啟臣批評，蔡英文這次針對監察院人選的提名，不但缺乏超越黨派的公正性，爭議頻傳的人選更是無所不在，以召開臨時會的方式行使同意權，也凸顯民進黨只想憑藉人數優勢闖關，毫不退讓的鴨霸心態，可以說非常明顯。

江啟臣說，尤其監察院院長提名人陳菊，過去在總統府秘書長任內也發生私菸弊案，讓總統府顏面掃地。擔任高雄市長12年期間，市府團隊遭到監察院調查高達58案，糾正案30案、彈劾案3案，陳菊難辭其咎，團隊弊案連連的監察院長提名人，要如何取信人民？

江啟臣指出，民進黨在野時將廢除監察院作為重大政策目標，但是權力的魔戒令人迷失方向，酬庸的位子更是多多益善，這次蔡英文總統提名的監委，是史上最綠、最酬庸的監委名單。對於這樣不適任的提名名單，他跟立法院黨團所有的夥伴，都會堅持反對到底，也期待所有的常委與黨員能夠支持立法院黨團的決心，讓國民黨有繼續奮鬥的勇氣。

此外，今天更是港版國安法施行的日子，在港版國安法之下，港人能否維持聯合國兩公約保證的自由，令他非常憂慮。同樣令人擔憂，港版國安法通過後，加劇香港的對立衝突，對於香港繁榮發展更產生負面衝擊。國民黨再次呼籲中共當局，將國安立法的權力還給香港，並尊重香港司法的高度自治，才是重新建立香港與大陸間脆弱互信基礎的上策。

江啟臣表示，港版國安法甚至規範「不具有香港永久性居民身分的人」，在香港以外針對香港進行該法規定的「犯罪」行為。國民黨堅決反對這樣管轄權擴張的條文，政府更應該窮盡一切可能，保障台灣人民的基本權利與人身安全，避免因為中共當局或港、澳官員不當或過度執行前述法律而受到影響。

國民黨立法院黨團也已經提出援助港人規範的具體修法作為，作為港人爭取民主自由的堅實後盾。然而，他們更留意到，蔡政府設的香港服務中心救援專案已經被香港對口單位表明拒絕往來，要如何援助香港，蔡政府不能流於口號，更不能一廂情願，要採取務實有效的辦法，否則只會更突顯選前「挺香港」口號之荒謬。蔡英文總統應該嚴肅面對自己過去的言行，不應該只將香港當成政治消費工具。

此外，江啟臣要提醒民進黨政府，國安團隊不但要做好評估與準備，研判情勢，適時調整對港移民、產業、資金流入等政策，在兼顧港人權益以及我國社會制度安全的前提下，調整對港政策，謹慎面對香港局勢變化。

江啟臣指出，國民黨無法接受中共總書記習近平對於一國兩制台灣方案的倡議，也無法認同部份政黨將中華民國與香港類比的荒謬論述。中華民國是獨立自主的國家，再次重申「今日的香港，不會變成明日台灣。」