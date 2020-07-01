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在美國染疫！女大生回中國後「感染71人」　爆發源頭曝光

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▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

▲黑龍江省哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）近日在《新發傳染病》發表報告，指出一名在美國染疫的中國女生返回黑龍江省後，感染了至少71人，而這次爆發竟是從乘坐電梯開始。

據《CNN》報導，報告指出，該名女生3月19日從美國返回黑龍江，她無症狀而且新冠病毒檢測呈陰性，不過仍被要求在家中隔離，隨著一名曹姓患者的出現，她才被鎖定。研究人員指出，他們確定是該名女患者以某種方式在電梯內播毒，樓下使用同一部電梯的住戶被感染，接著又傳染給母親和母親男友，傳播鏈就此展開。

當局再對該名從美國回來的女生進行檢測，發現她雖然沒有染疫，但具有抗體，表明之前已經被感染。研究人員指出，截至4月22日，該名女生依然沒有症狀，卻導致71人被確診，「我們的結果表明，單一的無症狀患者是如何導致廣泛的社區傳播。」

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲黑龍江防疫人員。（圖／路透社）

實際上，根據黑龍江衛健委的通報，該名女生是22歲的韓姓留學生，儘管4次病毒檢測均呈陰性，仍引爆一連串的感染事件。梳理感染者關係圖發現，韓女3月18日經美國紐約經香港、北京、中轉至哈爾濱，隔天下午6點落地哈爾濱太平國際機場，落地後進行了檢測和登記，以社區用手遞手的方式到她的家中，居家隔離期間沒有外出。

韓女3月31日進行核酸和抗體的檢測，結果是4月3日反饋的為陰性，隨即就解除了隔離，5日到上海做手術待了3天，8日返回哈爾濱。隨著9日一名曹姓無症狀感染者的出現，韓女才被鎖定，並於10日再度進行檢測，然而核酸陰性，IGG陽性，IGM陰性，之後再檢測也依舊是相同結果。

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