聯合國終於要視訊投票「抗疫解決辦法」　延宕3個月全球確診破千萬

▲聯合國安理會此次投票會議將以視訊方式舉行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎自中國武漢擴散自全球以來，聯合國安全理事會雖曾召開會議，與各國共同協商合作抗疫的辦法，最終仍未達成任何實質共識。安理會預計周三（1日）展開視訊投票，並呼籲各國放下敵意成見，先共同對抗疫情。

根據CNN報導，距離世衛組織（WHO）3月宣布2019新型冠狀病毒全球大流行，已近4個月。聯合國安理會4月初曾針對疫情開會，解決辦法卻因美國和中國的歧見而延宕至今，現在全球累計確診人數已經突破千萬人，超過50萬人死亡。

最終版草案內文因美國施壓而絕口不提WHO，並僅稱譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為秘書長。草案呼籲各國停火至少90天，讓人道救援及物資能夠安全、不受阻礙且持續輸送，但在伊拉克打擊伊斯蘭國（ISIS）的行動，不在停火限制中。

儘管超過100多國同意達成共同抗疫的目標，聯合國仍表示秘書長古特瑞斯（António Guterres）的停火呼籲，並沒有起到戲劇性的作用。不過聯合國安理會終於將在美東時間1日上午11點30分舉行視訊投票，結果將會是疫情以來第一個全球多國取得共識的抗疫解決辦法。