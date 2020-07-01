美破260萬確診！抗疫隊長佛奇警告再消極「單日增10萬例」　染疫數佔全球1/4

▲佛奇與總統川普對防疫幾乎完全持相反意見，他憂心若政府不積極宣導、民眾不配合，美國疫情將更加嚴重。(圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間1日上午4點45分，全球累計1038萬9818例、50萬8406死；美國突破260萬人確診，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）對現況表示憂心，若政府及民眾都不願積極抗疫的話，全美單日新增病例就可能翻倍，變成1天新增10萬例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計262萬250例確診、12萬7272死、70萬5203人康復、3155萬7407人經過篩檢。佛奇指出，美國目前單日新增確診平均至少4萬例，若情況不改善，就可能再擴大成單日10萬例的恐怖數字。

佛奇表達對目前情況發展的憂慮，他認為美國在抗疫這件事上走錯了方向，但仍呼籲所有人配戴口罩，不要再出入群聚場合。至於疫苗的研發進度，佛奇也把醜話說在前頭，國家每個人能獲得安全有效的疫苗極為重要，但他並不保證疫苗能真正做到安全有效。

巴西累計136萬8195例、5萬8314死；俄羅斯累計64萬6929例確診、9306死；印度累計56萬6840例確診、1萬6893死。

英國方面累計31萬4159例確診、4萬3815死；祕魯累計28萬5213例確診、9677死；智利累計27萬9393例確診、5688死；西班牙累計24萬9271例確診、2萬8355死；義大利累計24萬578例確診、3萬4767死；伊朗累計22萬7662例確診、1萬817死。