考試委員被提名人吃「藍白」閉門羹　蘇嘉全：繼續尋求支持

▲總統府秘書長蘇嘉全率考試院院長、副院長及考試委員被提名人一行拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全30日下午率考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會各黨團。除了民眾黨率先婉拒拜會，國民黨團中午也突然發表三點聲明拒絕拜會。對此，蘇嘉全表示尊重黨團決定，後續會繼續尋求他們的支持，並強調「立法院是講理的地方」，若立委覺得被提名人不適任而無法通過，也會接受。

國民黨團三點聲明內容如下：第一、民進黨一黨獨大，凡事蠻幹，立法院內以多數暴力橫行罷道，朝野氛圍不佳；第二、民進黨長期主張廢考監，卻又提飽提滿，酬庸親信，國民黨呼籲凍結考監人事；第三、國民黨團拒絕考委被提名人拜會黨團。

對於登門拜訪遭拒，蘇嘉全表示，總統依憲法所賦予提名考試院及監察院院長、副院長及委員的權利和責任，依憲法規定在期限內提請立法院行使同意權，會盡力尋求各黨團支持，「國民黨團、民眾黨團不願意接受我們的拜會，尊重他們決定，後續會繼續尋求他們的支持。」

被問到是否會擔心陳菊人事案、考監委員被提名人在審查時被阻擋，蘇嘉全則說，他待過立法院10幾年，這是一個講理的地方，每個程序都依照規則來處理，此外，過去也有監委沒通過的案例，當然希望總統提名的人選都能通過，「但如果被提名人，立委覺得不適合而無法通過，我們也會接受這個決定。」

考試院院長被提名人為前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲，另外新提名的9位考試委員，包括長榮大學名譽教授陳錦生、前僑委會委員長吳新興、現任考試委員楊雅惠、高雄醫學大學教授王秀紅、台灣大學教授周蓮香、台北科技大學講座教授姚立德、現任原民會副主委伊萬・納威、政大財政系教授何怡澄、現任考試委員陳慈陽。

根據議程，考試院人事同意權案，7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

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