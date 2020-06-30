港版國安法162票全數通過　徐永明：再提一中各表是自欺欺人

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸十三屆全國人大常委會第20次會議30日閉幕，會中以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，下午將公布詳情，預計7月1日起生效。對此，時代力量黨主席徐永明表示，中共撕毀承諾奴役香港，再提一中各表是自欺欺人。

徐永明表示，港版國安法在中國大陸人大常委會全票通過，據媒體報導明天就將生效，未來香港市民發表自己的看法，就可能會被控為「分裂國家」、「顛覆政權」等罪，更有被終身監禁的可能。北京也將在香港設立機構，直接監督、甚至插手香港事務，香港的自主性蕩然無存。

徐永明指出，一國兩制是北京對世界、對香港的承諾，現在50年連一半都不到就親手撕毀，中國大陸講過的話已經沒人敢信。然而，現在香港被奴役，卻還有人要相信九二共識、提一中各表，北京說的「一中」就是中國共產黨統治下的中華人民共和國，不會容許有其他解釋空間，如果還有人抱著一中各表的論述不放，那真的是在自欺欺人。

徐永明強調，他要再次對中國大陸漠視香港法治、自由和民主表達最嚴正的抗議，奉勸中國共產黨，建立更獨裁的制度、用斬首演習來恫嚇人民，這種一意孤行的暴政行為只會讓人民更忍無可忍，只有順應民意才是解決衝突之道，他也會持續關注香港動態，並督促政府更完善援港機制，讓台灣成為香港堅強的後盾。

此外，時代力量立法院黨團總召邱顯智30日受訪時也譴責，港版國安法侵害港人的自由與民主，在此狀況下所謂的一國兩制也名存實亡，要「撐香港」就該有具體行動，特別是香港的局勢越來越危險，在港版國安法的威脅下，異議人士有可能進一步被拘捕，也因此時力黨團才會在臨時會的議程中排入《港澳條例》第18條的修法。

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