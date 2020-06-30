批蘇嘉全「這家族貪到新境界」挨告…他出庭辯：怕熱別進廚房　2網友判賠10萬

▲蘇嘉全不滿黃姓網友批他貪汙提告，首次開庭時更氣得從日本趕回來「要看看這人長怎樣」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

黃姓網友於2018年九合一選舉前，在臉書以「這家族在屏東貪到新境界，連校長都能賣」為標發文，批蘇嘉全家族在屏東貪汙，並在下方與網友討論；總統府秘書長蘇嘉全不滿遭污衊，對黃姓、吳姓網友提告求償30萬、要求公開道歉，北院6月30日判黃、吳應連帶賠償10萬元，黃男另應在臉書刊登澄清啟示30天。

本案審理期間，吳男從未到庭，黃男日前出庭表示，蘇嘉全為前立法院長，應思考是不是有人藉他名義在外做壞事，才會使流言到處流傳，而不是處理他這「提出問題」的人，且蘇嘉全身為公眾人物「怕熱就不要進廚房」，應承擔監督並自省，而不是以提告來打壓人民的聲音，「北京這次就是為了提早開工、壓下人民的聲音，才讓疫情再次爆發」。

蘇嘉全律師許惠峰指出，黃男妨害名譽刑事部分，經抗告後已發回台北地檢署重新偵查，且蘇嘉全提告皆以黃男臉書發文為據，黃男至今未能證明罵人的內容，已侵害蘇嘉全的名譽；另外，黃男直到今日出庭，都還在說蘇嘉全應自省，簡直是在檢討被害人、因果錯置，黃男自省在沒證據的情況下，在臉書發文罵人，即使蘇嘉全為公眾人物，也不該受到扭曲事實的人身攻擊，蘇嘉全從政30多年，從未有任何貪瀆案遭調查、起訴，這次只向2人求償30萬，已經很低了。

▲黃男認為蘇嘉全應有接受批評的度量，並呼籲他應查查「周遭的人」是否有藉他名義在外作亂。（圖，資料照／記者羅志華攝）

黃男於2018年10月17日，在臉書發文提到「我親戚遴選校長，（蘇嘉全）直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」，並在下面回覆網友，「屏東道上有一句話，『如果你走得進法院，算我輸』」，黃男當時講得好像真有一回事，又說與蘇嘉全「有私交」挨告，歷經多次審理，黃男坦承「是我不應該逞一時之氣，挨告真的讓我壓力很大」。

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