快訊／綠委當左右護法！游錫堃召開談話會　藍委台下喊：反對酬庸

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，並用鐵鍊反鎖大門。民進黨團29日上午11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入後，將藍委一個一個拉下主席台。議場狀況排除後，院長游錫堃直接召開談話會，並由民進黨立委當左右護法，守住主席台讓會議順利進行。

▲民進黨奪回主席台，民進黨立委當左右護法，游錫堃重回主席台。（圖／ETtoday直播）



▲民進黨奪回主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨用油壓剪斷開鏈子後，從主席台後方的左右通道分進合擊，由男性立委鄭運鵬、蘇震清、林俊憲、鍾佳濱、劉建國等打頭陣，進入議場後，黨團總召柯建銘在現場幫忙搬椅子，被國民黨的「麵粉」攻勢波及，有女委員好心要幫將麵粉拍掉，但他有點尷尬地謝謝對方，自己清理。

綠委將堆在門口的椅子一個一個搬出去，接著硬是將國民黨立委從主席抬中拉下來，藍委奮力抵抗並高喊：「無恥酬庸，反對到底！」。不過，約11時40分，國民黨已失守主席台。民進黨奪回一場後，由羅美玲、高嘉瑜、王美惠、林楚茵等女立委守在主席台上。

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