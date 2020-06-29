國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陶本和／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。國民黨卻因為不滿監察院人事，在連談話會都未進行前，就「搶先」闖議場。對此，綠營人士認為，這與國民黨主席江啟臣面臨內部3大矛盾與危機有關。

該人士指出，光是「出師」是否有正當性就是個問題，29日只是臨時會前的談話會，議程要在談話會中討論，如果有意見可以在會中表達，「提早」攻佔議場，等於直接剝奪朝野討論與發表看法的機會，這完全違背民主精神與價值。

綠營人士表示，在這個時間點大動作杯葛，而且以這麼激烈的手段強佔議場，可以看出國民黨主席江啟臣自己正面臨內部的3大矛盾與危機。首先，國民黨內部對於「九二共識」存廢的問題，已經產生國民黨內的世代對立。

綠營人士指出，國民黨改革委員會日前提出兩岸論述建議案，提出「堅持中華民國主權」、「保障自由民主人權」、「維護台灣安全優先」、「創造雙贏共享繁榮」等四大支柱，並強調以《中華民國憲法》作為連結兩岸的基礎，「沒有中華民國，就沒有『九二共識』」。

儘管沒有要廢棄「九二共識」，但顯然是要把此當成過去式，這掀起藍營內部極大的矛盾，包括「前主席們」都紛紛反彈，連前副總統連戰都罕見發聲，強調九二共識充滿智慧。黨政人士表示，顯然九二共識的議題，在藍營內部已經出現世代對立的裂痕。

其次，則是「廢除考監」的議題，這本來就是民進黨長期主張的立場，但由於難度過高，需要朝野通力合作才有可能實現。不過，國民黨日前為抗議前總統府秘書長陳菊被提名為監察院長，竟也提出廢除考監的說法。

這讓民進黨政府如獲至寶，乾脆趁勢追擊，近日直接由總統府副秘書長李俊俋籌組「廢除考試院、監察院專責平台」。黨內人士說，國民黨可能當玩笑話，但既然朝野都有共識，那就順水推舟，當然要玩真的。

不過，廢除考監的議題，馬上在國民黨內部也掀起反彈聲浪，民進黨人士說，這題藍營自己讓自己騎虎難下，如果未來廢考監成真，那反而幫蔡英文寫下歷史定位，絕對是對國民黨的一記重擊。

最後，綠營人士認為，江啟臣面對的第三個矛盾與危機，正是還在隱隱作弄的「韓家軍」，江啟臣本來應該是最具有資格改革國民黨的人，但是大家都深知，如果他變成擁抱韓國瑜最深的人，就是忘記今年總統大選、66罷韓投票，選民如何做出選擇的結果。

黨內人士說，江啟臣對自己的沒信心，也就證明國民黨對於後韓國瑜時代的沒有信心，更擔心送走不了韓國瑜，反而會被韓粉反噬。

黨內人士表示，江啟臣鋌而走險，卻把他作為青年世代領導形象放下，把希望把九二共識束之高閣的青年世代放下，如今扛不住黨內反改革壓力，就把壓力轉移到立法院，轉嫁給全民。

他分析，把國民黨極端化的結果，只是證明這樣的國民黨不會需要他，而且高雄補選將屆，到時不幸如外界言中，藍營候選人落到只剩第三名，江啟臣的主席任期也就宣告提前結束了。

▼國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者張榮恩攝）

