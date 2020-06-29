　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陶本和／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。國民黨卻因為不滿監察院人事，在連談話會都未進行前，就「搶先」闖議場。對此，綠營人士認為，這與國民黨主席江啟臣面臨內部3大矛盾與危機有關。

該人士指出，光是「出師」是否有正當性就是個問題，29日只是臨時會前的談話會，議程要在談話會中討論，如果有意見可以在會中表達，「提早」攻佔議場，等於直接剝奪朝野討論與發表看法的機會，這完全違背民主精神與價值。

綠營人士表示，在這個時間點大動作杯葛，而且以這麼激烈的手段強佔議場，可以看出國民黨主席江啟臣自己正面臨內部的3大矛盾與危機。首先，國民黨內部對於「九二共識」存廢的問題，已經產生國民黨內的世代對立。

綠營人士指出，國民黨改革委員會日前提出兩岸論述建議案，提出「堅持中華民國主權」、「保障自由民主人權」、「維護台灣安全優先」、「創造雙贏共享繁榮」等四大支柱，並強調以《中華民國憲法》作為連結兩岸的基礎，「沒有中華民國，就沒有『九二共識』」。

儘管沒有要廢棄「九二共識」，但顯然是要把此當成過去式，這掀起藍營內部極大的矛盾，包括「前主席們」都紛紛反彈，連前副總統連戰都罕見發聲，強調九二共識充滿智慧。黨政人士表示，顯然九二共識的議題，在藍營內部已經出現世代對立的裂痕。

其次，則是「廢除考監」的議題，這本來就是民進黨長期主張的立場，但由於難度過高，需要朝野通力合作才有可能實現。不過，國民黨日前為抗議前總統府秘書長陳菊被提名為監察院長，竟也提出廢除考監的說法。

這讓民進黨政府如獲至寶，乾脆趁勢追擊，近日直接由總統府副秘書長李俊俋籌組「廢除考試院、監察院專責平台」。黨內人士說，國民黨可能當玩笑話，但既然朝野都有共識，那就順水推舟，當然要玩真的。

不過，廢除考監的議題，馬上在國民黨內部也掀起反彈聲浪，民進黨人士說，這題藍營自己讓自己騎虎難下，如果未來廢考監成真，那反而幫蔡英文寫下歷史定位，絕對是對國民黨的一記重擊。

最後，綠營人士認為，江啟臣面對的第三個矛盾與危機，正是還在隱隱作弄的「韓家軍」，江啟臣本來應該是最具有資格改革國民黨的人，但是大家都深知，如果他變成擁抱韓國瑜最深的人，就是忘記今年總統大選、66罷韓投票，選民如何做出選擇的結果。

黨內人士說，江啟臣對自己的沒信心，也就證明國民黨對於後韓國瑜時代的沒有信心，更擔心送走不了韓國瑜，反而會被韓粉反噬。

黨內人士表示，江啟臣鋌而走險，卻把他作為青年世代領導形象放下，把希望把九二共識束之高閣的青年世代放下，如今扛不住黨內反改革壓力，就把壓力轉移到立法院，轉嫁給全民。

他分析，把國民黨極端化的結果，只是證明這樣的國民黨不會需要他，而且高雄補選將屆，到時不幸如外界言中，藍營候選人落到只剩第三名，江啟臣的主席任期也就宣告提前結束了。

▼國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者張榮恩攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
悍將熱褲妹遭6人包圍狂射！誤入敵陣「濕身了」　主播傻：變祭品
端午4天夢魘！國3西湖「紅眼蟲潮」塞滿…密麻畫面曝
今天日子超稀有！錯過「再等672年」…神秘原因曝光了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

藍營佔立院「賴品妤被狂TAG」！本人深夜回應　傳授3招：進可攻退可守

為國民黨加油！王浩宇點10杯薑茶送暖到立院　：我人好好

國民黨、民眾黨臨時會提案隻字未提陳菊人事案　44委員簽名曝光

杏仁哥率百人聚集立院　八百壯士急動員：明早7點聲援國民黨

立法院內部照片曝光！藍委攻破議場「霸台」　椅子山塞爆入口

林為洲要求開冷氣挨酸　江啟臣回擊「勿帶風向」：不是來吹冷氣

影／江啟臣痛批監委名單「史上最爛、史上最綠」：不站出來才是踐踏尊嚴

影／國民黨要求換陳菊　痛批監委名單最綠、最爛、最酬庸

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

李昇基羽球PK男孩「用臉接」丟臉摀嘴XD　印尼粉從網路追劉以豪6年..他來了！

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

藍營佔立院「賴品妤被狂TAG」！本人深夜回應　傳授3招：進可攻退可守

為國民黨加油！王浩宇點10杯薑茶送暖到立院　：我人好好

國民黨、民眾黨臨時會提案隻字未提陳菊人事案　44委員簽名曝光

杏仁哥率百人聚集立院　八百壯士急動員：明早7點聲援國民黨

立法院內部照片曝光！藍委攻破議場「霸台」　椅子山塞爆入口

林為洲要求開冷氣挨酸　江啟臣回擊「勿帶風向」：不是來吹冷氣

影／江啟臣痛批監委名單「史上最爛、史上最綠」：不站出來才是踐踏尊嚴

影／國民黨要求換陳菊　痛批監委名單最綠、最爛、最酬庸

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

台南首家五星飯店結束營業！大億麗緻酒店19年劃下句點…民眾塞爆門口送別

竹北市29日「送肉粽」！21:00橋底出發　路線圖曝光

酸民不想被告狂求饒！　Fin.K.L成員玉珠鉉嗆「你惹錯人了」：我咬了就不會放

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

台南「賭神」家遭開51槍！智慧型武鬥派策畫半年…犯案細節曝光

圓滾滾鬆獅賽跑　為了贏居然「咬對方屁屁」

政治熱門新聞

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

要求吹冷氣挨酸　江啟臣：不是來吹冷氣

聲援國民黨　八百壯士明7點聲援

立法院內部照片曝光！椅子山堆滿入口

快訊／國民黨破門強佔立院　陳菊親自回應了！

國民黨、民眾黨臨時會提案曝光　未提陳菊人事案

國民黨突襲立院　上百支持者包圍聲援

為國民黨加油！王浩宇送薑茶到立院

北市1月至5月「近1.9萬人出走」

快訊／國民黨強佔立院　總統府4點聲明痛批：把台灣的民主當人質

快訊／突襲佔領立法院！國民黨團嗆：不撤換陳菊決不退出

李眉蓁喊爭取高雄辦2030亞運...四月早截止　網酸：韓草包2.0誕生！

江啟臣痛批監委名單「史上最爛、史上最綠」

藍委佔立院砸玻璃！林為洲：開冷氣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

悍將熱褲妹「濕身了」！6人包圍狂射變祭品

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第1任4歲女雙腳被燙爛

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面