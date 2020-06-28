江啟臣痛批監委名單「史上最爛、史上最綠」：不站出來才是踐踏尊嚴

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發表談話。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨28日號召林為洲、蔣萬安、曾銘宗、鄭麗文、葉毓蘭、林奕華、洪孟楷以及鄭正鈐等近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書，甚至一度與警方發生肢體衝突，國民黨主席江啟臣9點抵達立院，與黨團立委在議場門口一字排開，高呼「拒絕酬庸，撤換陳菊」，對於民進黨團批評「踐踏國會議員尊嚴」，江啟臣回擊「今天誰捍衛史上最爛名單，才是踐踏議員尊嚴」。

江啟臣痛批，這次監察委員名單「史上最爛也最綠」，高達9成都有綠營背景，院長提名人陳菊，在市長任內，有多少案子被監察院調查？又有多少案被糾正、被彈劾？偉大的蔡總統提名這樣的人當院長，那有太多人都可以當院長。

江啟臣批評，民進黨拿憲政議題、廢考監議題，來遮掩這些不堪入目的名單，國民黨絕對拒絕，「我們今天是為人民出來拒絕這名單，再怎麼苦，我們絕對要替人民捍衛最起碼憲政制度的公正公義，請蔡總統撤回名單吧！」

江啟臣表示，已經有些人刻意在網路帶風向，要批評佔領主席台的行動，他強調，「我們今天是抗爭，不是吹冷氣」，第二，所有破壞的公務，國民黨全部負責，不要試圖在網路帶風向來扭曲國民黨為民發聲、爭取公平正義的行動。

針對民進黨批評藍營「踐踏國會議員尊嚴」，江啟臣強調，「我們不出來才是踐踏國會議員尊嚴，我們不是橡皮圖章，今天誰捍衛史上最爛名單，才是踐踏議員尊嚴。」

其他人也看了這些...

►國民黨破門強佔立院 陳菊親自回應了！

►國民黨要求換陳菊 痛批監委名單最綠、最爛、最酬庸



更多熱門新聞...

►國民黨強佔立院 總統府4點聲明痛批：把台灣的民主當人質

►立法院議場大門被破壞 林志嘉：要求國民黨賠償

►國民黨強佔立院 行政院力挺陳菊：連假讓警察好好休息

►振興一下我們的美麗