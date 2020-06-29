轟陳菊挨酸「忘了當年開心合照」　李眉蓁嗆：拍過市長獎的學生都不能講話？　

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨30多名立委28日徹夜佔領立法院抗議，要求「拒絕酬庸，撤換陳菊」，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁於臉書發文聲援國民黨立院黨團，更在臉書寫下陳菊留下3000億負債、5000天坑，「三分治理市政，七分培養派系」的執政手法更長期為地方詬病，這也讓民進黨議員不滿轟是超過人性的批評。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁於臉書發文聲援國民黨立院黨團，要求撤回陳菊任命，她指出：「陳菊前年市長任期沒做好做滿就落跑去當總統府秘書長，留下3000億負債、5000天坑，地方上對她本就評價不高。陳菊政績不佳，市府團隊遭監察院調查、糾正、彈劾的案件也可能是歷任市長之最，她『三分治理市政，七分培養派系』的執政手法更長期為地方詬病。」

這句「三分治理市政，七分培養派系」也讓不少民進黨議員跳出來反擊，市議員林智鴻說：「陳菊(花媽)是人權鬥士，是台灣民主發展上最重要的資產，他對後輩的提攜不分黨派，他滿心只有希望能夠為台灣舉才，為台灣的人權犧牲奉獻，我相信你們家也都曾經受過她的照顧。但對陳菊批評的一無是處，我認為已經超過了人性，當年的開心合照，親切互動都化為雲煙了嗎？」

▲高雄市議會國民黨團記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議會國民黨團29日也召開記者會，李眉蓁也對此回應，她說，私人交情跟治理市政是兩回事，綠營護航團隊又在護航，市政就是市政，是兩回事，李說：「如果拍一張照片就講成這樣，那前幾年跟市長拍過照市長獎的學生，他們都不能講話嗎？」

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