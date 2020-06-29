馬英九挺國民黨佔立院抗議　籲陳菊「知所進退」、喊話蔡英文：撤回提名

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨團霸佔立院議場抗議監察院人事案，稍早民進黨團已破門而入奪回主席台。然而，對於總統府提名陳菊擔任院長一案，仍令在野黨不滿，前總統馬英九29日透過辦公室表示，支持國民黨團的抗議行動，呼籲陳菊要知所進退，並向總統蔡英文喊話懸崖勒馬，撤回提名。

馬前總統辦公室表示，監察院為國家最高監察機關，憲法明文規定，監委須「超出黨派以外，依據法律獨立行使職權」，但此次蔡總統提出的監委名單，不僅陳菊的政黨色彩濃厚，全部27位監委中，與民進黨關係密切或原具有黨籍者達24人，目前民進黨在行政權與立法權已獨大，對於自己口口聲聲要廢掉的監察院，也想一手掌控。對比馬前總統任內兩次提名的監察院長人選王建煊與張博雅，皆非國民黨籍，監委也多為無政黨色彩人士，蔡政府的吃相實在難看到極點。

馬前總辦公室指出，先前蔡總統所提名第五屆監委中的「英系」委員，引發諸多侵犯司法權及違憲爭議，蔡政府以監察權打擊異己早有前車之鑑；此次的提名名單，外界也質疑民進黨以酬庸踐踏國家名器。對於此種只為遂行政黨意志、貫徹一黨獨大的提名，馬前總統堅決反對，除請蔡總統撤回提名外，也呼籲陳菊顧及社會觀感及個人形象，知所進退。

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