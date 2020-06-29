國民黨場內對峙綠營、支持者場外撞拒馬聲援　怒嗆：警察是我們養的！

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨因不滿監察院人事，在人事案還沒通過前的28日「搶先」闖立院徹夜攻佔、噴漆破壞公物。民進黨團29日上午用油壓剪掉繩子成功破門，與藍營在議場內對峙，場外藍營支持者撞拒馬聲援，對現場警方嗆聲，「你們是我們養的！」





▲國民黨團攻占立法院議場，民眾翻越拒馬。（圖／記者邱顯燁攝）

民進黨團立委11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，要將藍委拉下主席台，但大約7分鐘，其中一門已完全敞開，民進黨立委紛紛進場私下標語、搬離椅子，場面相當混亂，國民黨團立委全部集結在主席台上，不斷高喊「無恥酬庸，反對到底！」

目前藍委持續佔領主席台，林為洲、蔣萬安把鐵鍊綁在自己身上，意味打死不退的決心，兩側出入口也被大量的桌椅堵住，現場立委則持續在桌上噴漆。

藍營支持者得知場內藍綠對峙氣氛緊張，戰車上主持人率領群眾替場內藍營立委加油、衝撞拒馬表達支持。群眾與警方爆發推擠衝突，狂吼，「警察打人！警察退後！」甚至有支持者開嗆，「警察是我們養的！」

衝突中一名支持者因推擠摔倒露出痛苦表情，由其他人先帶離現場，還有人疑似被拒馬刺傷，怒罵警方，「警方亮刀！」不過，現場拉扯僅進行約15分鐘就停止，衝突沒有擴大，群眾持續高聲怒吼，「陳菊下台！」

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