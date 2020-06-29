藍營要立院開冷氣！太陽花「水電師傅神操作」被挖出：沒開就涼了　萬人朝聖

▲國民黨團總召、書記長及約20位委員佔據立法院議場。（圖／國民黨提供）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨團昨（28）日號召書記長、立法委員攻佔立院，總召林為洲更在鏡頭前提3點要求，其中「開冷氣」被網友群起嘲諷，還挖出太陽花學運時，兩位水電師傅發揮專業，成功將內外空氣引流的事蹟，時隔6年多，當年的貼文也狂吸上萬人朝聖。

為了表達對監察委員人事名單的質疑與不滿，國民黨團28日下午突襲立法院，除了拿椅子將議場入口堵住，用綠漆在主席台噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣，還砸破了玻璃，現場一片狼藉。

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網友Jessie Chen在臉書翻出2014年的貼文，表示「當年議場裡面全靠這兩位師傅，利用立院的空調系統，而非開立院冷氣，成功將內外的空氣引流，才讓快要在裡面悶死的大家活了過來，國民黨快去找水電師傅啦！」

▲當年水電師傅提供協助，使議場內的空氣品質獲得改善。（圖／東森新聞）

po文狂吸上萬人按讚朝聖，紛紛笑虧「找風水師好了，一次到位」、「告訴KMT一個冷氣的秘密」、「如果有師傅將裡面空氣抽光，我會更崇拜他」、「國民黨快去找水電師傅」、「師傅在哪裡？趕快找」、「2020朝聖」、「一轉眼6年了，簽到」、「能力差別」。

對於藍委攻佔立院一事，一派民眾支持，表示「我是人，我反菊，你相信陳菊是來辦案的還是來吃案的」、「國民黨執政罵民進黨霸佔是違法，現在換民進黨執政國民黨霸佔，也説對方違法！真的是搞笑二人組」、「霸佔立法院，民進黨可以，國民黨不可以？而且陳菊本來就是具有爭議性，難道真的要讓陳菊當監察院長，球員兼裁判」。

當然，也有很多人持反面態度，「繼續搞笑，距離滅黨僅剩一線之隔了」、「民意就是：請不要浪費我們納稅錢吹冷氣，做這些讓台灣蒙羞的事情了」、「有本事別吃飯別下班，不然你們只是在演大戲」。