影／網罵防疫鬆散！莊人祥笑回「他不懂規定」：防疫專車不讓上廁所可行嗎？

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情在台和緩，有網友剛從英國搭機返台，抱怨我國防疫措施變得非常鬆散，如隨便量體溫、防疫專車司機違規、篩檢條件多等。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥直言「不知道他是怎麼感覺的？」他強調，目前防疫措施一切照舊，「有些人可能不了解我們的規定」。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（資料照／記者林敬旻攝）

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有網友在PTT發文表示，6月22日傍晚返台後，發現機場只是簡單的量量體溫，「下飛機到出機場幾乎沒人管」，他說，按照規定返家得搭乘防疫車，聽起來很專業，但實際上就是普通的小客車，司機也超隨便，「路上還問我要不要在休息區下車上廁所」。

成功到家後，緊接著是為期14天的居家檢疫，不過回報資料全是自行填寫，「媽的你亂填也沒人知道」。該網友無奈表示，回台灣才知道自費篩檢有條件限制，基本上很難符合資格。

▲網友質疑機場防疫措施變鬆散。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，莊人祥表示，我國防疫措施一切照舊，沒有變鬆散，填寫居家檢疫單時，會有專人當場確認電話是否正確。防疫專車詢問旅客是否需要上廁所，也是為了個人生理需求，「從台北開到高雄，不讓人上廁所，你覺得可行嗎？」

莊人祥表示，機場設有發燒篩檢站，發燒者只要經過就會被測出，「不知道他說隨便量量是怎麼感覺到的？」此外，自費檢驗也沒有訂定規定或條件，只要自費，就可檢驗，他直言「有些人不了解我們的規定」。

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