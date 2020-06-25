日本女學生確診是「弱陽性」　莊人祥：不具傳染力！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

日本一名20多歲女學生來台灣就學，返回日本後確診感染新冠肺炎，台灣接獲日方通報後，也儘速展開疫調。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，根據日方提供的檢驗資料，女學生確診時是弱陽性，CT值是37.38，日方也坦承應該已經不具有傳染力，也因為個案無症狀，所以也很難判定是何時感染。

該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。台灣也已匡列123名密切接觸者，其中116人已做採檢，還有7人聯繫不到。

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但由於個案曾在台灣活動一段時間，不少民眾也認為應該要公布足跡。對此，莊人祥說，因為該個案確診時是弱陽性，CT是37.38，基本上大於33就養不太出病毒了，所以是沒有傳染力的，而且指揮中心已經匡列密切接觸者，總共123人做居家隔離和採檢，目前已44人確定陰性，剩下的檢體希望在下午6點前出爐。

另外，該名日本女學生也不會列入台灣本土個案，莊人祥解釋，因為根據國際慣例，日本已經把女學生列為從台灣過去的境外移入，因此台灣不會再列入案號，但仍會做詳細的疫情調查，只要有確診，一定會繼續做後續防疫措施。

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