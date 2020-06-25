全美單日暴增4.5萬例創新高！西南各州疫情慘烈　專家點破關鍵

▲根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全美現有238萬1361人確診，累計12萬1979人染疫病逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

全美新冠肺炎疫情持續，根據美國國家廣播公司（NBC）最新統計，全美24日的單日新增確診病例數為4萬5557例，是自4月26日以來的新高紀錄。數據顯示，佛州已有超過10.9萬人染疫，加州周三也飆增7149例創下單日新高，總確診數則來到19萬例。

NBC報導，美國多州防疫措施過早解禁，醫院患者越來越多。根據衛生專家22日的說法，美國西部、南部的病例數增加，可回頭追溯至5月底的經濟重啟，因為當地官員放寬防疫限制；美國東北部方面，因為地方政府維持戴口罩、維持社交距離政策的關係，因此病例數較低。根據紐約州、紐澤西州、康州政府規定，來自美國其他疫情熱點地區的旅客要接受為期14日的隔離。

根據最新統計數據，全美周三單日新增確診病例數為4萬5557例，創下4月26日以來的新高紀錄。佛州現已有超過10.9萬人染疫，成人加護病房容納量僅剩21%；來到亞歷桑納州，官員23日透露，州內的加護病房床位剩下12%；加州24日新增確診數也創下單日新高，為7147例，使得該州總染藝人數來到19萬222人。

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