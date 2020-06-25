日本女學生「不列台灣本土病例」　莊人祥曝關鍵原因！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣昨（24）日接獲日本通報，一名20歲日籍女性從台灣返台確診新冠肺炎，由於該個案2月底曾來台就學，因此中央流行疫情指揮中心也立即匡列密切接觸者。有醫師認為該案例打破連續73天零本土，對此，發言人莊人祥表示，該案例不會列入台灣本土病例，因為日本已列入境外移入。

經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

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由於目前女學生感染源不明，台灣也匡列123名接觸者做採檢，截至目前未有陽性確診。而針對日本女學生是否屬於台灣本土病例，莊人祥說，日方把該案例列台灣境外移入個案，根據國際慣例，因為日本已經列入境外移入了，所以台灣不會列入案號。

日本女學生感染一事，引起國內不小恐慌，莊人祥也坦言，密切接觸者如果都驗不出來，就比較難找到從哪感染，但個案生活相當單純，不會去夜店、KTV等場所，指揮中心一樣會做詳細疫情調查，密切接觸者快速做採檢，希望快速釐清感染源。

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