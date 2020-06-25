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侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

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▲侯友宜25日視察新北市交控中心。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜25日視察新北市交控中心。（圖／新北市政府提供）

記者蘇晏男／綜合報導

端午連假首日，新北市主要道路及高快速道路陸續湧現返鄉車潮，加上中央流行疫情指揮中心24日指出，1名20多歲在台留學的日籍女學生返國後驗出新冠肺炎，疑在台灣南部染疫。對此，新北市長侯友宜25日要求新北市交控中心及交大指揮中心隨時掌握車流及人流，並通知區公所第一線夥伴，做好防疫準備。

侯友宜指出，解封後的4天連假一定有很多民眾出遊，因此會為新北市的風景區帶來人流跟車流，且由於昨天南部有1個疑似感染新冠肺炎病例，在回日本後才確診，所以我們還是要把防疫做到位，不要因為解封，大家輕鬆，就忘了保持社交距離、戴口罩、勤洗手，甚至環境衛生一定要做好。

侯友宜表示，他特別要求交控中心與交大指揮中心，隨時掌握人流跟車流，並通知區公所的所有第一線的夥伴們，隨時做好防疫準備跟防疫宣導，讓4天假期防疫仍然能夠做到位，「我們好好旅遊，但是一定要做好安心旅遊，這也是新北市要負起責任的」，所以目前整個車流、人流以及風景區的地方，交控中心都會隨時通報給各地區，也會通報給其他單位，讓新北市境內都能一切平安順利。

針對該名女學生病例一事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日下午在記者會上指出，日本政府把該女學生案例列台灣境外移入個案，根據國際慣例，因為日本已經列入境外移入了，所以台灣不會列入本土病例。

至於該起病例引起國內不小恐慌，莊人祥坦言，密切接觸者如果都驗不出來，就比較難找到從哪感染，但個案生活相當單純，不會去夜店、KTV等場所，指揮中心一樣會做詳細疫情調查，密切接觸者快速做採檢，希望快速釐清感染源。

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