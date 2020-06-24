美媒曝衛星照：中國打造「新一代核潛艦」！美軍雙航母在菲律賓海演習

▲《富比士》根據最新衛星圖像指出，中國渤海造船廠在打造新一代核潛艦。（圖／翻攝富比士forbes.com）

記者吳美依／綜合外電報導

《富比士》於19日根據衛星圖像報導，渤海造船廠的最新畫面顯示，中國正在打造新一代的核潛艦。美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）也在推特上公開照片，顯示航空母艦尼米茲號號（USS Nimitz）與羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ）於23日在菲律賓海進行「雙航母演習」。外界認為，此舉是對於中國在南海的掌控表達關注。

《富比士》報導，中國葫蘆島渤海造船廠的最新衛星圖像指出，一艘新的下水駁船最近完工，在情報角度看來是一個重要指標，顯示中國正在建造新一代的核潛艦。

文中寫道，外界先前認為，渤海造船廠將打造095型或096型核潛艦，但基礎設備直到現在才大致就緒。美國海軍情報局在一份非機密文件中分析，中國的潛水艦艇至2023年時將從66艘增至76艘，其中包括6艘新造核潛艦，也就是渤海造船廠正在打造的船艦，「此潛水艦艇生產基地的擴張，可能在未來允許更高的產量」。

▲美國太平洋艦隊在菲律賓海進行雙航母演習。（圖／翻攝Twitter@USPacificFleet）

綜合外媒報導，美國海軍在菲律賓海展開雙航母演習，這兩支航母戰鬥群未來也將支援防空演習、海域監控、補給、防禦性空戰訓練與聯合演習等等。美國太平洋艦隊透露，第三艘航母雷根號（USS Ronald Reagan）也同時在菲律賓海域單獨布署，「展現美國近距離操作多個航母戰鬥群的獨特能力」。

外界指出，北京先前計畫在南海設立防空識別區 （ADIZ），促使美國在西太平洋展現海軍實力，透露出對於中國在南海空域的掌控表達關注。

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