美媒曝衛星照：中國打造「新一代核潛艦」！美軍雙航母在菲律賓海演習

▲《富比士》根據最新衛星圖像指出,中國渤海造船廠在打造新一代核潛艦。(圖/翻攝富比士forbes.com)

記者吳美依/綜合外電報導

《富比士》於19日根據衛星圖像報導,渤海造船廠的最新畫面顯示,中國正在打造新一代的核潛艦。美國太平洋艦隊(U.S. Pacific Fleet)也在推特上公開照片,顯示航空母艦尼米茲號號(USS Nimitz)與羅斯福號(USS Theodore Roosevelt )於23日在菲律賓海進行「雙航母演習」。外界認為,此舉是對於中國在南海的掌控表達關注。

《富比士》報導,中國葫蘆島渤海造船廠的最新衛星圖像指出,一艘新的下水駁船最近完工,在情報角度看來是一個重要指標,顯示中國正在建造新一代的核潛艦。

文中寫道,外界先前認為,渤海造船廠將打造095型或096型核潛艦,但基礎設備直到現在才大致就緒。美國海軍情報局在一份非機密文件中分析,中國的潛水艦艇至2023年時將從66艘增至76艘,其中包括6艘新造核潛艦,也就是渤海造船廠正在打造的船艦,「此潛水艦艇生產基地的擴張,可能在未來允許更高的產量」。

▲美國太平洋艦隊在菲律賓海進行雙航母演習。(圖/翻攝Twitter@USPacificFleet)

綜合外媒報導,美國海軍在菲律賓海展開雙航母演習,這兩支航母戰鬥群未來也將支援防空演習、海域監控、補給、防禦性空戰訓練與聯合演習等等。美國太平洋艦隊透露,第三艘航母雷根號(USS Ronald Reagan)也同時在菲律賓海域單獨布署,「展現美國近距離操作多個航母戰鬥群的獨特能力」。

外界指出,北京先前計畫在南海設立防空識別區 (ADIZ),促使美國在西太平洋展現海軍實力,透露出對於中國在南海空域的掌控表達關注。

