台灣等4國「輸美輪胎」有傾銷疑慮！　美商務部宣布展開調查

▲ 美國商務部23日表示，已對台灣、韓國、越南和泰國輸美輪胎展開調查，查明是否以低於公平價值的價格出售。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國商務部今天表示，當局已對台灣、韓國、越南和泰國輸美輪胎展開調查，以查明這些輪胎是否以低於公平價值的價格出售。

路透社報導，美國商務部表示，當局也針對越南輪胎製造商是否接受客車輕卡車（PVLT）輪胎的不公平補貼展開調查。

商務部這項調查是回應美國聯合鋼鐵工會（USW）今年5月代表美國輪胎廠勞工提出的申訴。

美國聯合鋼鐵工會國際理事長康威（Tom Conway）說：「即使客車輕卡車輪胎需求攀升，國內製造商仍得和市占率下滑、獲利衰退和就業流失奮戰。」

美國聯合鋼鐵工會表示，工會2015年贏得中國輸美汽車輪胎的判決，從那時候開始，中國輸美輪胎大幅減少，美國本土業者得以投資新產能。

美國2019年從這4國進口輪胎金額近40億美元，其中泰國約20億美元、韓國近12億美元。美國聯合鋼鐵工會表示，自2017年以來，美國從這4國進口輪胎的數量增加近20%，來到8530萬個。

商務部表示，韓國被控傾銷幅度介於43%至195%；台灣21%到116%；泰國106%至217.5%；越南5%至22%。

美國聯合鋼鐵工會代表米其林集團（Michelin）、固特異（Goodyear）、 固鉑輪胎（Cooper）、住友輪胎（Sumitomo）和橫濱輪胎（Yokohama）等製造商在俄亥俄州、阿肯色州、北卡羅來納州、堪薩斯州、印第安納州、維吉尼亞州、紐約州和阿拉巴馬州工廠的勞工。（譯者：劉淑琴／核稿：蔡佳敏）