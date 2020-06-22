川普以為「金正恩真的愛他」！　波頓曝真相：金正恩會笑翻

▲美國前國安波頓（John Bolton）透露，總統川普（右）認為北韓領導人金正恩（左）真的愛他，兩人擁有深厚友誼。（圖／朝中社）

記者吳美依／編譯

美國前國安顧問波頓（John Bolton）出版新書《事發之室─白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir），大爆政府內幕。他接受《ABC新聞》採訪時透露，川普以為北韓領導人金正恩是真心愛他，兩人友誼深厚，但那些「情書」其實都出自平壤政治宣傳辦公室的職員之手，更直言金正恩聽到一定會笑翻。

主持人拉達茲（Martha Raddatz）說，川普談到金正恩時，總會提到「情書」（love letters）以及兩人的兄弟之情，甚至直言「我們很愛彼此」。她好奇詢問，「他（川普）真的相信金正恩愛他嗎？」

波頓回答，「我沒有其他解釋了，但我認為金正恩會笑翻」。他透露，川普過去向媒體展示一些來自金正恩的「情書」，其實是北韓勞動黨政治宣傳辦公室的工作人員所寫，「但是，總統把它們視為這段深厚友誼的證據」。

波頓強調，金正恩從來都沒有意圖放棄核武計畫，即使川金真的擁有深厚私人關係，也不會改變這個事實，「從美國國家安全的角度來看，這是唯一重要的事情」。

▲美國前國安顧問波頓出版新書，爆料白宮內幕。（圖／達志影像／美聯社）

拉達茲也提及川普替金正恩取綽號一事。波頓透露，總統想要把歌手艾爾頓強（Elton John）的專輯「火箭人」（Rocket Man）送給金正恩，還試圖解釋，這個暱稱實際上是一種讚美。

波頓認為，雖然此事將成為歷史上的奇聞軼事，但「這種焦點會讓你疑惑，（川普）是否有能力分辨什麼是點綴，什麼才是真正嚴肅的事情」。他直言，要和一個「擁有核武卻不理性的政權」打交道時，如果不認真看待，將會是一大錯誤。

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