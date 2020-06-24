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質疑大巨蛋違法復工！呱吉爆「驚人真相」：我們苦無證據

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▲▼大巨蛋,松山文創園區,松菸,信義區,遠雄。（圖／記者李毓康攝）

▲大巨蛋要復工了。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大巨蛋有望復工，北市府昨（22）日簽准建照變更，最快6月底核發建照後，即可申請復工。不過，雖然大巨蛋在5年前就停工，但遠雄還是有權基於公安需求進行施工，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書對此表示，他曾與許多議員質疑遠雄擴大解釋公安需求，違法復工，但除了空調與數張座椅的爭議外，他們苦無證據。

邱威傑昨（22）日晚間在臉書發文指出，自2019年起，只要是跟巨蛋安全檢驗的都審會他全都參與，從容留人數、消防通道、防災模擬等事項，都秉持「做好準備、詳讀資料」的原則，因為不是消防與都市設計的專家，所以絕不僭越都審委員的角色，但會做好監督的工作。

不過，2019年10月14日，巨蛋在許多議員的質疑聲中通過了都審，邱威傑對此表示，最後一次巨蛋都審後的總質詢，他與其他議員仍然針對不同的問題提出質疑，「但是都審過關就表示阻擋巨蛋的最後一顆石頭被搬開了」。他強調，事實上，正因為這段時間的堅持，所以市府與遠雄退回原始設計，將容留人數改回原先的59,833人。

▲▼大巨蛋,松山文創園區,松菸,信義區,遠雄。（圖／記者李毓康攝）

另外，至於違法復工的問題，邱威傑指出，雖然2015年起巨蛋就停工了，但遠雄的確是有權基於公安需求，針對外牆與必要結構進行施工，儘管他與許多議員都曾質疑遠雄擴大解釋公安需求，違法復工，「但是除了空調與數張座椅的爭議，我們苦無證據。」

他坦言，要確認遠雄是否違法復工，就必須要有建築相關的專家來鑑定，但在四大建築師公會都已為巨蛋背書的前提下，沒有建築師願意接受邀請，「因為做出任何不同的鑑定結果，就等於與他們所屬的公會正面挑戰。」

但邱威傑還是強調，這並非是說四大公會與北市府間有不可告人之事，而是市議員的懷疑雖然不曾停止，但監督的力道的確有其侷限；「雖然我們曾到現場會勘兩次，但市議員的有限專業無法確認施工項目的正當性。」

邱威傑說，現在蓋與不蓋的兩難問題在都審之後都已結束，問題在於蓋了之後要怎麼回饋市民、降低周邊環境影響等，最後還是強調「我們對巨蛋的工作還沒有結束」。

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

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