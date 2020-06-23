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持續孵蛋！大巨蛋3.7億連通道預算不卡了　7月塗好光復國小側屋頂

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▲▼台北市23日工務委員會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議會工務委員會審查大巨蛋連通道預算。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋過關斬將！台北市政府22日簽准建照變更，等圖說校對後，大巨蛋可望6月底前核發建照。北市議會工務委員會23日審查3.7億元大巨蛋地下連通道預算案，議員質疑為何不在上週五市長專案報告前簽准建照，並質疑大巨蛋光害問題，北市府承諾7月塗好光復國小側的屋頂鈦板，最後在罵聲中通過預算，將再送大會審查。

台北市議會2012年決議大巨蛋取得建照後，3億7391萬元地下連通道預算才可動支。北市議會工務委員會5月審查預算，議員質疑光害、交通動線問題未解，加上大巨蛋建照尚未變更，決定暫擱。工委會23日再度審查。

對於建照變更申請，都發局長黃景茂表示，現在正辦理副本圖說校對，也算核准了。國民徐巧芯質疑，建照為什麼昨天的時候發，為什麼不在上週五市長柯文哲專案報告前核定，讓柯跟議員說明，「沒有差幾天欸」，結果竟把壓力到委員會，很多在關心的議員，不見得是工務委員會，柯應該親自負政治責任。民進黨議員洪健益也酸說，是因為「怕被罵」。

建管處長張明森強調，大巨蛋審了5年流程，包括性能審查、環評、都審來來回回，大巨蛋5月28日申請複審，6月3日驗收，當然很謹慎，驗收過程修正到6月17日開始簽報，按照正常時間去做，昨天下午核准，總共跑了3個星期，沒有特別放水。都發局長黃景茂重申，「不刁難、不放水」，圖還是要詳細去對，大家都很矚目，弄錯的話要懲處，昨天上午案子才到局長室。徐巧芯虧說，「偏偏蓋到最後一個章是禮拜一」。

至於光害問題，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說明，遠雄有六種塗料選一種，5月28日正式進場施工，先從光復南路往逸仙路做過來，預定7月底可以完成，因為7月14日開始放暑假，下學期開學一定會做好，至於大巨蛋整個屋頂塗上塗料，會在165個工作天工程完成。

陳世浩說明，6種塗料都有消光效果，且達到消光20%規定，並經過2千小時耐候性、穩定性測試，發現第二種塗料效果最好，連鹽酸去洗都洗不掉，所以才會擇定該塗料。

徐巧芯質疑，若有沒有處理好光害，有評估報告、時程表嗎？原本不加塗料的時候，其實也符合各種規範，但是對附近學童來說有刺眼狀況，塗料塗完之後會完全解決？若7月都塗好以後，國小或週邊住戶還是反映有刺眼問題，是否8月或9月去檢討？她認為還是要有驗收程序，國小也擔心如果塗料無效，遠雄不理他們。

陳世浩解釋，鈦板上面加塗料沒有前例，但是有經過2千個小時驗證，他們要求遠雄去做，不敢保證塗了不會反光，但他承諾不會塗完就走人；他並表示，有架設攝影機在光復國小，進行縮時攝影，若效果不好會再想辦法，下學期開學之前一定會完成作業、完成檢視。

洪健益認為，應有都有保固期、試驗期，若是取得使用執照後，風吹日曬減緩效果，或是失敗了，遠雄可以不要理北市，該怎麼做？陳世浩表示，當初在都審有報告過，本來就要求消光率20%，雖然符合規定，但是觀瞻不一定可以接受，所以才做塗料，現在去看是有效果的，廠商說5年內不會有問題。

洪健益虧說，「你好像幫遠雄講話」，站在遠雄立場。陳表示，使用執照半年內拿不到，北市要當持平角色，不是為了遠雄講話，過程中遠雄也做不少事情。最後委員會通過3.7億預算，附帶決議，「請相關單位加強與學校溝通，嚴格檢測鈦板塗料品質，並確實督導施工流程，完工後3個月內提出效益檢討報告，以徹底解決光復國小光害問題」。

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