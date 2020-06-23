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「解約賠300多億」　柯文哲拋大巨蛋懶人包反駁護航遠雄

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▲▼大巨蛋復工遭疑放水，柯文哲駁斥護航遠雄。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲大巨蛋復工遭疑放水，柯文哲駁斥護航遠雄。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市政府22日簽准建照變更，等圖說校對後，大巨蛋可望6月底前核發建照，但卻遭議員質疑建物光害、交通動線問題未解，卻放水讓遠雄復工。對此，台北市長柯文哲23日於臉書表示，會給市民一個安全的大巨蛋，「不放水、不刁難，也絕不妥協！」

柯文哲指出，大巨蛋體育園區基地達10.2公頃，巨蛋主體加上商業設施，樓地板面積就有35,000坪。自上任後現場會勘，竟發現大巨蛋有多達79處沒有按圖施工，等於是違法大違建，被北市府勒令停工。

在北市府簽准建照變更後，大巨蛋可望在6底前復工，不過卻有不少人比較大巨蛋2015年跟2020年的外觀，外牆帷幕早已貼上，哪有停工？也有議員質疑都審放水，認為北市府幫遠雄護航。

▲▼柯文哲議會專案報告。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）
對此，柯文哲強調，這五年來，台北市政府經過數十次安全審查、都審會議，都透過 網路直播，以昭公信；目前蛋體有貼上帷幕的，都是3樓以上外牆，這是依據臺灣臺北高等行政法院所裁定的安全維護工程；目前大巨蛋1、2樓外牆帷幕與內裝，還是不能進行施作。

柯文哲表示，台北市監督遠雄，一步一步完成了14大項的安全維護工程， 我們和建築、土木、結構、大地各專業公會代表仔細檢視，把關大巨蛋的防火、逃生、疏散等各項基礎設備，「絕不可能護航。」

此外，有另一派人質疑，既然大巨蛋問題這麼多，為何不直接拆除？或是跟遠雄解約？柯文哲說，這在法律和實務上都難以做到，解約要賠300多億，除了議會全面反對外，也不應讓市民茵前朝管理疏失而損失鉅額稅金，再加上大巨蛋量體太大，一拆連附近的建築結構都會受到影響，因此只能盡全力讓大巨蛋合法、合理並且安全。

柯文哲承諾，台北市遵循的最嚴格的公安標準，要給市民一個安全的大巨蛋，請放心！作為台北市長，「我承諾會保障人民安全，不放水、不刁難，也絕不妥協！」

▲▼大巨蛋復工遭疑放水，柯文哲駁斥護航遠雄。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲大巨蛋復工遭疑放水，柯文哲承諾會保障人民安全。（圖／翻攝柯文哲臉書）

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