王世堅酸北市府：大巨蛋停工5年竟像「變魔術」一樣快完工

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市建管處22日透露已簽准遠雄針對大巨蛋的建照變更設計案申請，最快端午連假後可申請復工。對此，台北市議員王世堅在臉書直批，遠雄集團創辦人趙藤雄5年來一步都沒讓，權益金零、容積蓋滿，而台北市長柯文哲卻得到政治利益。

柯文哲2016年時曾批大巨蛋有很多不合理的條約，且都發局發現遠雄有79處不按圖施工、跟公安有關逃生梯消失不見，後來才不得不勒令停工；大巨蛋於2019年都審闖關成功，今年3月下旬環差分析報告審查修正過關並附帶決議，要求遠雄1個月內補充委員及民眾所提意見，且應維持原核准綠覆率等書面資料。

對此，王世堅直批，柯文哲幫趙藤雄補足建照變更不足部分，北市府並未取得權利金繳回市庫，監察院糾正的合約未改，北市府曾提大巨蛋「減量方案」因應交通及公安衝擊，但大巨蛋容積仍然蓋滿，逃生方式也幾乎未修，公安更受質疑。

▲大巨蛋。（資料照／記者李毓康攝）

王世堅痛罵在大巨蛋案中，台北市民沒有得到任何好處，反觀柯文哲卻討到政治利益，「2014年批大巨蛋大弊案當選台北市長，停工五年的大巨蛋竟然像變魔術一樣都快完工了」；而針對建管處簽准遠雄建政變更設計案、最快六月底可申請復工一事，王世堅也嗆趙藤雄5年來一步都沒讓，權益金零、容積蓋滿。

另外，建管處昨日也說，他們簽准該變更設計案申請後，將請遠雄校對副本，需查核正本與圖說相符，總共逾1千張、一式5份要來校對，要看對方建築師準備的怎麼樣，校對後建管處才會發建照，因此時程還是要看遠雄，最快要連假過後6月底就可以申請復工。

而遠雄發言人楊舜欽22日則回應，關於建照簽准，尚未收到正式通知，後續待正式核可後，公司會按規定製作副本校對，套繪，等到完成變更，依法令申請復工。