大巨蛋蓋好無法辦演唱會？　北市府回應了：辦前須提出申請

▲對於大巨蛋恐面連無法辦演唱會的狀況，都發局長黃景茂回應強調，會在核發變更建照中「附註」，更於大巨蛋核發使用執照前，要求遠雄須符合第97、127條。（資料照）

圖文／鏡週刊

停工長達5年的大巨蛋案，昨（22）日北市府建管處終於批准建照變更，預計8月就能全面復工。不過北市都發局前局長林洲民曾提醒，大巨蛋違反「建築技術規則」第97、127條，恐怕面臨無法辦演唱會的狀況。都發局長黃景茂赴議會開會被議員追問此事，他強調會在核發變更建照中「附註」，更於大巨蛋核發使用執照前，要求遠雄須符合第97、127條。黃景茂在受訪時表示，市府有註記，因為大巨蛋本來是申請體育館，但以後要舉辦集會的時候，每次都要提出申請，送台建中心性能審查。

先前林洲民就曾警告，根據「建築技術規則」第97條規定，安全梯須達避難層、地面層；第127條規定，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內。不過大巨蛋觀眾席於地下10.5公尺，且部分安全梯僅達地下2樓，得再經其他樓梯才能到達地面層，因此不符規定，無法舉辦演唱會，除非透過台建中心的性能式審查排除。

黃景茂今（23）日開會前被台北市議員簡舒培碰上，當場被追問大巨蛋不符合「建築技術規則」第97、127條等問題，更被質疑為何北市府不在核發建照前，就先要求遠雄送台建中心進行審查。黃景茂回答強調，因未涉及主要結構的變更，認為「可以『註記』在使用執照核發以前」，提出符合第97條的事項。

黃景茂隨後補充，指第127條「大家沒有任何意見」，因大巨蛋本來申請為體育館，若要集會、舉辦演唱會等都必須提出申請，交通局也將會逐項審查。不過簡舒培有再追問，北市府是否會要求遠雄要符合第127條，黃景茂肯定表示，第97、127條都有「附註」在變更建照中。



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