李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

▲江啟臣於歷任黨主席餐敘會後受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨高雄補選確定由市議員李眉蓁出線，但被認為是韓家軍再次出征，黨內青年、基層不看好、支持度低。對此，黨主席江啟臣23日晚間回應，怎麼讓高雄市更好、更進步，延續優良的市政，這才是補選重點。

前高雄市長韓國瑜以93萬票被罷免，如今國民黨徵召被認為是「韓家軍」的李眉蓁征戰高雄，引發部分黨員與青年質疑將不利選情。

對此，江啟臣晚間出席歷任黨主席餐敘後受訪表示，韓國瑜過去是國民黨提名的候選人，不管選市長還是選總統，都是代表著國民黨；同樣的，國民黨不管是議員還是其他從政者，都是支持國民黨推出的候選人，主軸還是回到「怎麼讓高雄市更好」，這才是補選重點。

此外，前總統馬英九與前主席吳敦義、連戰都婉拒出席餐敘，外界認為是不願為兩岸新論述背書。對此，江啟臣否認此說法，表示當初李乾龍邀請餐敘，並沒有指定要談任何特定議題。

江啟臣表示，兩岸、改革等特定的議題，平常他與大老們都可以隨時交換意見，也保持密切聯繫。至於大家所關心的兩岸論述、九二共識的問題，改委會提出一個版本，未來會繼續去溝通跟對話，徵詢各方意見，凝聚出一個基礎共識之後，再送全代會通過，會利用這段時間再做溝通，未來兩個月都會到各縣市徵詢黨代表意見。