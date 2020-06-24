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李眉蓁身世曝光！是「賣菜郎之女」　網友起底曾登上大陸官媒

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▲▼李眉蓁投入市長補選 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁投入市長補選，不過不少網友卻對她相當陌生 。（圖／記者洪正達攝）

記者林彥臣／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，市長懸缺將於8月15日進行補選，國民黨方面確定徵召高雄市議員李眉蓁，出戰民進黨派出的候選人前行政院副院長陳其邁，許多網友也開始起底李眉蓁的身世，甚至還翻出他曾經登上大陸官媒的照片。

李眉蓁1979年出生今年41歲，學歷正修技術學院附設專科部五年制化學工程科、國立中山大學大陸研究所，高雄第四選區（左營、楠梓區）三屆市議員，父親李榮宗是現任高雄市果菜運銷公司總經理，也是一位「賣菜郎」，與韓國瑜在北農時期就已經相當熟識。

當國民黨確定徵召李眉蓁參選後，在PTT上不少網友的討論卻是「李眉蓁是誰？」顯然在第一關的知名度部分，就先遭到網友的質疑。

▲▼陳其邁包粽 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨推出前行政院副院長長陳其邁參與補選 。（圖／記者洪正達攝）

不過也有網友翻出李眉蓁在2013年，曾經登上大陸官媒《人民日報》的報導。報導中指出，「高雄市議會最年輕女議員李眉蓁29日將披嫁紗，準夫婿楊纮宇是高雄珠寶負責人；這場地方政壇喜事因郎才女貌而備受矚目外，另個焦點是李眉蓁婚紗是中東皇室、好萊塢明星最愛、價值不菲的世界頂級Elie saab手工婚紗」。

李眉蓁在23日的記者會中提到，「我相信現在一個半月之後，現在要跟時間賽跑，我的知名度比較低，但是我相信我們一起努力，會再產生一個高雄的政治奇蹟，我覺得高雄是非常給年輕人機會的城市，我相信高雄人願意給民進黨二十年的執政。我也相信，高雄人願意給國民黨年輕、新世代亮點的機會，讓我們做做看，要拜託大家，新人新希望，也希望高雄人給我一個機會。」

▲高雄市第六選區立委候選人吳益政。（圖／翻攝自吳益政臉書）

▲民眾黨也徵召吳益政參與補選。（圖／翻攝自吳益政臉書）

高雄市長補選在截止前最後一刻，民眾黨也推出徵召高雄市議員吳益政參加補選，成「藍綠白」三方戰局。

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